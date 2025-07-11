內塔尼亞胡：以色列願協商永久停火　前提是加沙實現非軍事化

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月10日表示，該國願意在美國斡旋下與哈馬斯（Hamas）武裝組織停火60天期間起，就永久停戰進行談判，但條件是哈馬斯放棄治理加沙地區，並實現「非軍事化」（demilitarised）。他還表示，以色列希望在幾天內就交換人質達成協議，以換回在加沙的半數倖存和死亡的以方人質。



法國國營電視台France 24引述內塔尼亞胡周三（9日）表示，美國中東特使維特科夫（Steve Witkoff）提議以巴停火60天，以換取釋放仍在加沙的部分以色列人質。

2025年7月8日，美國華盛頓，圖為內塔尼亞胡在國會山發表講話。（Reuters）

內塔尼亞胡周四表示：「（60日）停火開始時，我們將就永久結束戰爭進行談判。」他補充道，以色列的基本條件是哈馬斯放下武器，並且不再擁有治理或軍事能力。

他說：「如果通過協商能達成這件事，很好。如果不能在60天內談成協議，我們將採取其他手段，通過使用武力，使用我們英雄軍隊的力量。」

路透社引述內塔尼亞胡稱，目前仍有50名人質被哈馬斯扣押，其中據信只有20人還活着。他對Newsmax節目表示：「我想把他們全部撤走。我們現在達成了一項協議，據說可以讓一半活着的人和一半死去的人撤走。這樣就剩下10名人質，和大約12具遺體。但我也會把他們救出來，希望能在幾天內完成任務。」

圖為2025年7月7日，以色列特拉維夫的美國領事館附近，民眾集會要求被哈馬斯扣押的所有人質立即獲釋。（Reuters）

哈馬斯周三表示，已同意釋放10名活着的人質，周四又表示反對包括以色列在加沙大規模駐軍的協議。它還希望援助能夠自由流入該地區，以緩解人道主義危機，並為持久和平提供「真正的保障」。