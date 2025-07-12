特朗普政府將限制非法移民享受學前教育福利

美國政府將限制非法移民參與美國聯邦政府資助的「開端計劃」學前教育項目，以限制非法移民獲得聯邦福利。



新華社報道，美國衛生與公共服務部星期四（7月10日）說，將把「開端計劃」等13個項目納入「聯邦公共福利」的範疇，這樣非法移民將被排除在外，這一新政策在《聯邦政府紀事》上發布後將立即生效。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

衛生與公眾服務部下屬的兒童與家庭管理局主管「開端計劃」事務，該機構一名發言人說，參與「開端計劃」的資格將根據兒童的移民身份決定。

衛生與公共服務部部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）在一份聲明中說，此前美國政府長期「挪用勤勞的美國納稅人的錢」，鼓勵了非法移民，新政策將改變這一狀態。

2025年6月11日，美國紐約市，民眾聚集在賈維茨（Jacob K. Javits）聯邦大樓的移民法庭外抗議特朗普（Donald Trump）政府近日針對非法移民的強硬執法。（Reuters）

據美國媒體報道，「開端計劃」始於60年前，涉及全美50個州，向無家可歸或貧困的家庭提供幼兒的學前教育、醫療衛生等服務。非法移民在很大程度上難以享受助學貸款、高等教育學費補助等美國的「聯邦公共福利」，但過去數十年裏可以加入「開端計劃」等社區級別的項目。

美國全國啟蒙教育協會執行主任芬奇（Yasmina Vinci）說，新政策可能在尋求入學的家庭中引發恐懼與混亂，「這一決定破壞了國家對兒童的基本承諾，忽視了『開端計劃』對我們共同未來的必要性」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

