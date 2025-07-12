美國診所密閉高壓氧艙起火　物理治療師慘死　情節如《死神來了》

美國亞利桑那州哈瓦蘇湖市（Lake Havasu City）一間診所7月10日深夜發生火警，43歲的物理治療師福斯考夫特（Walter Foxcroft）在自己經營的診所內被發現陳屍高壓氧艙中，成為這宗意外的唯一罹難者，情節有如恐怖電影《死神來了》。



根據哈瓦蘇湖市消防局表示，當晚約11點接獲火警通報，消防人員抵達診所時，發現整棟建築已被濃煙籠罩。搜救人員在內部發現一具遺體，經確認為診所負責人福斯考夫特，當場宣告不治。

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福斯考夫特擁有豐富的學經歷背景。他是2005年亞利桑那大學畢業生，在學期間曾擔任該校吉祥物「威爾伯野貓」長達三年。畢業後，他更曾擔任亞利桑那紅雀隊的吉祥物「大紅」（BIG RED），隨隊征戰至2006年超級盃。其後，他重返校園，於2012年在內華達州圖羅大學取得物理治療博士學位。

亞利桑那啦啦隊和吉祥物組織在Instagram發文悼念：「沃利在場邊的表現令人難忘，他是一位充滿活力、魅力十足的表演者，以其代表性的太空漫步為亞利桑那球迷帶來歡樂的熱情而聞名。」

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根據診所網站介紹，福斯考夫特經營的哈瓦蘇健康與高壓氧中心是亞利桑那州首家綜合自然療法高壓氧治療中心，於2024年開業。高壓氧艙為一種密封的治療空間，透過控制內部氣壓和氧氣濃度，用於治療各種身心疾病。

目前事故原因仍在調查中。值得注意的是，今年年初密歇根州也發生類似意外，一名5歲男童在接受高壓氧治療時，因機器爆炸身亡，造成四名診所工作人員被控二級謀殺和誤殺罪。

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