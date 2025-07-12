王毅談赴東盟會議成果：確認完成自貿區3.0版磋商　10月核可簽署

中國外長王毅到馬來西亞吉隆坡出席東盟系列會議，7月12日接受傳媒採訪時談到3點成果，包括雙方確認完成中國—東盟自貿區3.0版磋商，一致同意提交今年10月舉行的領導人會議核可並簽署。他又談到前一天與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的會面，形容會晤具建設性，雙方本着相互尊重精神平等對話。



中國外交部指，王毅稱「今年的東亞合作系列外長會開得很順利，尤其是中國—東盟的10+1外長會氣氛十分友好、融洽，在當前單邊主義、保護主義甚囂塵上的背景下，中國和東盟國家展現相互支持、團結合作、共迎挑戰的強烈願望。」

中國外長王毅2025年7月11日在吉隆坡出席東盟外長系列會議（Reuters）

根據他所指，會議取得3點積極成果：

一是雙方確認完成中國—東盟自貿區3.0版磋商，一致同意提交今年10月舉行的領導人會議核可並簽署，明確發出要繼續推進地區經濟一體化，繼續打造高水平區域自貿網絡的清晰訊號。

二是雙方就中國—東盟全面戰略夥伴關係今後5年的行動計劃達成一致，明確未來5年中國東盟40多個領域全方位合作的目標任務，為下階段雙方各領域務實合作注入強勁動力。

三是雙方歡迎「南海行為準則」磋商完成三讀，一致同意力爭在2026年內完成磋商，達成一個有效、富有實質內容並且符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「準則」，將對南海的和平穩定提供更有力的保障。

王毅2025年7月11日在吉隆坡出席東盟系列會議（REUTERS）

他指當前國際形勢可謂變亂交織，變的一面還在發展，亂的一面更為突出，單邊還是多邊、封閉還是開放、團結還是分裂，各國都要作出選擇。

他並稱中國主動向最不發達國家和整個非洲提供100%產品零關稅待遇，全面完成中國—東盟自貿區3.0版談判，開創東盟—中國—海合會峰會跨區域合作新模式，與之形成對比的是向各國徵收高額關稅，「這種做法明顯違反世貿組織規則，干擾產供鏈穩定運行，拖累世界經濟覆蘇發展，不負責任、不得人心、也不可持續。」

2025年7月11日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在吉隆坡會面（Reuters）

談與魯比奧會面：本着相互尊重精神平等對話

在吉隆坡期間，王毅7月11日會見美國國務卿魯比奧，他談及這次會面稱，在多邊場合舉辦雙邊會見，是國際習慣作法，吉隆坡召開的系列外長會為中美的接觸提供一個平台。

他稱雙方都意識到中美關係是當今世界最重要的雙邊關系，事關兩國、影響全球，所以既然要會晤，就要認真嚴肅地談，就要本着對兩國人民、對世界、對歷史負責的態度坦誠交流。

他稱雙方的一個共同着眼點就是要把兩國元首達成的重要共識真正變成具體的政策和實際的行動，「這樣才能像習近平主席所說那樣，確保中美兩艘巨輪，不偏航、不失速，更不能相撞。這次的會晤是建設性的，雙方本着相互尊重的精神進行了平等對話。」

他指中方全面闡述對待中美關系的原則立場，相信增進美方對中方的了解，也為兩國外交團隊下一步的交往鋪設道路，他指可以用幾個詞來概括，就是加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作。