菲律賓就南海仲裁案9周年發聲明　中國：「裁決」是一張廢紙

7月12日是「南海仲裁案裁決」9周年，菲律賓外交部日前就此發表聲明，菲律賓外長又在研討會發表主旨演講，包括指愈來愈多國家支持菲律賓捍衛南海權益。中國外交部12日指，有關「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。中國外長王毅稱「仲裁案」是政治操弄，應該掃進歷史垃圾堆。



中國外交部發言人指，中方在「南海仲裁案」問題上的立場一貫且明確，有關「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙，中國不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

發言人指，中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該「裁決」影響，並強調幾點：

第一，「南海仲裁案」違反國際法基本原則，菲律賓單方面提起「仲裁」，沒有履行事先充分交換意見的必要前提，違背中菲達成的通過協商和平解決爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關直接當事國通過友好磋商談判和平解決爭議的規定，違背了「約定必須遵守」、「禁止反言」等國際法基本原則。

2023年10月18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在中國北京舉行，中國國旗在人民大會堂樓頂飄揚。（Reuters）

第二，「南海仲裁案」違反《聯合國海洋法公約》，陸地領土問題不屬於《公約》管轄範疇。海洋劃界問題早在2006年就已被中國明確排除出「強制仲裁」等程序。菲方無視中方聲明，執意提起「仲裁」是對《聯合國海洋法公約》爭端解決機制的濫用。

中方指，「仲裁庭」越權審理，侵犯中國作為《公約》締約國自主選擇爭端解決方式的權利，其行為完全背離《公約》目的宗旨，嚴重損害《公約》的完整性和權威性，嚴重衝擊國際海洋法治，眾多國際權威法學專家，包括國際法院前院長、國際海洋法法庭前法官均認為「裁決」存在嚴重謬誤。

第三，「南海仲裁案」違背南海的基本事實。「仲裁庭」在事實認定和適用法律上存在重大缺陷，作出的「裁決」錯誤明顯，漏洞百出。「裁決」把南沙最大島嶼，有著50萬平方米的太平島判定為岩礁而非島嶼，並進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架。這完全不符合《公約》規定。如果按這一「標準」，很多國家的主張都是非法的，世界海洋格局將被改寫。

2024年10月11日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在萬象出席東盟峰會及相關峰會閉幕式。（Reuters）

發言人稱，中國始終致力於同南海其他當事國通過談判和平解決爭議，同東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成「南海行為準則」，為維護南海和平穩定提供有力的制度保障。

中方稱，奉勸有關國家不要再拿非法「裁決」這張廢紙說事，更不要企圖以此為借口進行侵權挑釁，其結果只能是得不償失，自食惡果。

王毅2025年7月11日在吉隆坡出席東盟系列會議（REUTERS）

王毅：應該掃進歷史垃圾堆

在馬來西亞出席東盟系列會議的中國外長王毅稱，「仲裁案」在事實認定和法律適用等方面都存在嚴重缺陷，是打著《聯合國海洋法公約》旗號做違反《公約》的事情，事實證明「仲裁案」是個政治操弄，應該掃進歷史的垃圾堆。

菲律賓政府則表示，南海案仲裁結果確認菲律賓的主權權利，呼籲中國遵守判決結果。