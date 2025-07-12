美媒：內塔尼亞胡告知特朗普　若伊朗重啟核計劃以軍將再攻擊

據美媒7月11日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月7日（週一）到訪白宮時曾私下告知美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），若伊朗重啟核計劃，以色列將對伊朗實施進一步軍事打擊，特朗普則回應稱，他傾向支持與伊朗達成外交和解，但並未反對以色列的計劃。



《華爾街日報》稱，美國、以色列、伊朗三國在美襲伊朗核設施後，各方有着不同且矛盾的盤算：特朗普希望發動新一輪襲擊的威脅，能迫使伊朗達成協議，以阻止其開發核武；以色列則懷疑外交和解能否阻止伊朗秘密推動核武研發；而伊朗則要求保證不會再被轟炸，以作為重啟與美國談判的條件。

一位以色列高級官員表示，以色列不一定會尋求美國明確批准後才恢復對伊朗的打擊。但美方立場會取決於伊朗重啟核計劃的嚴重程度，如果特朗普認為有希望透過外交解決問題，就可能阻止以色列動武，以免破壞談判。

圖為2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊晚宴。（Reuters）

對伊朗領導人來說，如果他們拒絕特朗普要求其放棄核濃縮的要求，以色列甚至美國再次發動的攻擊，可能會威脅到政權的生存。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）近期表示，伊朗願意與美國恢復核談判，但前提是得到不會在談判期間被再次襲擊的保證。他還補充說，伊朗將堅持其鈾濃縮的權利。