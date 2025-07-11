伊朗擴大驅趕無證阿富汗人　今年逾140萬難民遭遣返

伊朗近期擴大對無證阿富汗移民的執法規模，導致被遣返人數大幅上升。今年以來，已有逾140萬阿富汗人返回或被迫遣返阿富汗，對於安置和接納造成巨大壓力。聯合國表示，僅7月4日單日就有超過5萬名阿富汗人返鄉，創下今年日均返鄉人數新高，且這一數字未見減緩趨勢。



聯合國警告稱，阿富汗本身已面臨根深蒂固的貧困、失業和氣候變遷的影響，大規模遣返或會加劇該地區的不穩定，並導致難民進一步湧向歐洲。自2023年以來，阿富汗就一直在接收從巴基斯坦和伊朗返回的難民，難民潮的激增加劇了阿富汗現有的挑戰。

2025年7月3日，阿富汗人穿越伊朗邊境，返回阿富汗。回鄉潮因近期的以伊戰爭進一步加劇，導致邊境的人道援助物資難以為繼。（Getty）

半島電視台（Al Jazeera）指，自今年6月初以來，已有近45萬名阿富汗人從伊朗回國，預計今年還將有百萬餘人被迫返鄉。許多回國人士表示，他們曾遭遇當局施壓、逮捕、驅逐出境，以及因匆忙離境而造成經濟損失。由於外國援助大幅削減，危機應對工作也受到嚴重阻礙。

2025年7月2日，在阿富汗伊斯蘭堡，最近被伊朗驅逐出境的返鄉者，正等待登上從邊境前往阿富汗赫拉特市的巴士。（Getty）

儘管塔利班官員主張應以「有尊嚴」的方式進行返鄉程序，伊朗媒體卻頻繁報道對「非法」阿富汗人的大規模逮捕行動。伊朗內政部副部長Ali Akbar Pourjamshidian表示，即使在伊朗的無證阿富汗人是「受人尊重的鄰居與信仰上的兄弟」，但德黑蘭方面的「承載能力也有其極限」。他表示，遣返程序將會逐步實施。