還會有誰？　特朗普迄今已分4批向25貿易夥伴發出關税信

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）截至目前已分4批向25個貿易伙伴發出關税函。



最新一批、第四批的2個貿易夥伴為墨西哥和歐盟，美國分別計劃向他們徵收30%關税。

其他地區面臨的稅率：

第三批只有一個國家，那就是加拿大，被徵收35%關税。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9日）向阿爾及利亞（Algeria）、汶萊（Brunei）、伊拉克（Iraq）、利比亞（Libya）、摩爾多瓦（Moldova）、菲律賓（Philippines）和斯里蘭卡等國家發出關稅信。

特朗普向菲律賓發出關稅信：

信件要求對阿爾及利亞徵收30%的關稅，對汶萊徵收25%的關稅，對伊拉克徵收30%的關稅，對利比亞徵收30%的關稅，對摩爾多瓦徵收25%的關稅，對菲律賓徵收20%的關稅，對斯里蘭卡徵收30%的關稅，對巴西更是徵收高達50%的關稅。

特朗普在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件：

特朗普周一致函14個國家中，亞太區佔10個，包括美國的兩大盟友日本和韓國，分別被徵收25%關稅，6個東盟成員國——印尼（32%）、馬來西亞（25%）、泰國（36%）、柬埔寨（36%）、老撾（40%）和緬甸（40%），以及孟加拉（35%）和哈薩克（25%）；其他是非洲的南非（30%）和突尼斯（25%），以及東歐的塞爾維亞（35%）及波斯尼亞和黑塞哥維那（30%）。

特朗普在其社交平台分享致日本首相石破茂的信件：