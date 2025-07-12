特朗普再公布「關稅信」　對歐盟與墨西哥徵30%關稅　8月起生效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月12日公布再發出「關稅信」，將對歐盟與墨西哥的商品徵收30%關稅，在8月1日起生效。



在4月特朗普公布「對等關稅」計劃時，歐盟原為面臨20%關稅，如今特朗普公布新稅率為30%，意味較原本還要高，不過低於特朗普曾一度威脅的50%。

美國之前又在3月初開始向從墨西哥進口的商品加徵25%關稅，如今的30%也是較原先的高。

2025年7月9日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮國宴廳為多位非洲領導人舉行午宴。（Reuters）

特朗普最新在社交網站公布他的「關稅信」，指從墨西哥或歐盟進口的商品會自8月1日起面臨美國的30%關稅。

他在對兩個地區的信件內均寫道，「如果你出於任何原因決定提高（對美國）關稅，那麼無論你選擇提高多少，都將添加到我們收取的30%上。」

特朗普：糾正歐盟多年來貿易壁壘

在對歐盟的信件中，特朗普寫道「請理解這些關稅是必要的，以糾正歐盟多年來的關稅、非關稅政策、貿易壁壘，這些政策和貿易壁壘導致對美國的巨大且不可持續的貿易逆差。這種逆差對我們的經濟與國家安全構成重大威脅。」

↓ 特朗普向歐盟與墨西哥發的關稅信 ↓

信件又寫道「如果你希望向美國開放迄今封閉的貿易市場，並取消關稅、非關稅政策、貿易壁壘，我們或許可以考慮調整此信函，這些關稅可能會上調或下調，這取決於我們與你的關係。」

在對墨西哥的信件中，特朗普則寫道，「如果墨西哥成功應對販毒集團，並阻止芬太尼的流動，我們將考慮調整這封信。」

自美國4月首次公布「對等關稅」計劃以來，特朗普政府之後暫緩高額關稅90天，稱會與多國展開談判，特朗普近期再向多國發出「關稅信」，公布對各地的新稅率。

其他地區面臨的稅率：