金正恩接見拉夫羅夫　稱朝鮮將在俄烏戰爭中無條件支持俄方

朝鮮領導人金正恩7月12日在接見來訪出席朝俄第二輪外長級戰略對話的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）， 金正恩強調，朝方願一如既往地本着朝俄兩國條約精神，準備無條件支持和聲援俄羅斯領導層從根源上解決俄烏問題而採取的一切措施，堅信俄方必將在實現國家繁榮富強的偉業中取得最終勝利。



韓聯社13日引述朝中社報道，金正恩在會晤期間表示，朝俄兩國在所有戰略問題上看法一致，不但符合兩國同盟關係水準，也展現了朝俄之間的高度戰略水準。

2025年7月12日，朝鮮領導人金正恩在江原道元山市接見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（Reuters）

金正恩稱，他相信雙方會以主動而積極的態度應對急劇變化的國際地緣政治形勢，兩國協調一致的外交立場將為保障地區和世界和平與安全作出積極貢獻。

拉夫羅夫則表明，俄朝兩國在國際舞臺上進一步加強戰略戰術合作、保持步調一致的立場。

2025年7月12日，朝鮮領導人金正恩在江原道元山市接見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（Reuters）

韓聯社稱，為歡迎拉夫羅夫訪朝，朝方在本月剛剛開放的元山葛麻海岸旅遊區舉辦了歡迎宴會，而這次邀請也被外界視為朝方有意吸引俄羅斯遊客的舉措。