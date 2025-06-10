俄朝關係升溫　6.17恢復莫斯科與平壤直達列車

自去年俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和朝鮮領導人金正恩簽署全面戰略夥伴關係條約以來，兩國關係持續升溫。繼朝鮮向俄羅斯派兵到烏克蘭作戰之後，俄羅斯國營鐵路公司（Russian Railways）周一（6月9日）表示，莫斯科與平壤之間的直達列車服務將於6月17日恢復。這將是自2020年以來的首次通車。



綜合路透社與日本放送協會（NHK）報道，據悉，該列車每月將在兩國首都往返2次，單次行程耗時8天，全程超過1萬公里，是世界上最長的直達鐵路。

朝鮮領導人金正恩2023年9月10日離開朝鮮平壤前往俄羅斯訪問時，在私人火車揮手致意。照片由朝鮮中央通訊社2023年9月12日發布。（KCNA via Reuters）

據報列車由朝鮮臥舖車廂組成。在莫斯科至平壤的路線上，一列朝鮮客運列車將與常規的莫斯科至海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）列車連接，然後再重新連接到另一列火車上。

俄羅斯鐵路公司也宣布，平壤與俄羅斯遠東城市哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）之間的直達列車服務也將在6月19日恢復。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin） 2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉行會面。圖為金正恩12日乘專用列車抵達俄羅斯的情形。（《人民日報》英文版在社交媒體X的賬號）

2020年2月，受新冠疫情影響，俄羅斯與朝鮮之間的列車服務暫停。