韓國醫科生結束17個月罷課宣布返校 促政府改善長期醫療培訓環境
撰文：王海
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韓國媒體7月12日報道，為抗議政府增加醫學院招生人數而罷課的韓國醫學院學生宣布，他們將結束將近17個月的罷課重返校園。
據韓聯社報道，韓國醫科生協會在與國會教育福利委員會以及韓國醫生協會聯合舉行的新聞發布會上宣布這一項消息。
韓國醫科生協會在聯合聲明中表示：「我們將重返校園，將信任投給國會和政府，並致力於實現醫療教育和醫療保健系統的正常化。」該聲明並未透露具體的返校日期。
他們同時敦促政府採取措施恢復教學安排，並成立一個諮詢機構，以長期改善醫療培訓環境。
自2024年2月以來，數千名實習醫生罷工，許多醫學院學生罷課，以抗議政府從今年開始擴招2000名醫學院學生的決定，近17個月後，韓國醫科生協會宣布結束罷課。
報道引述教育部早前宣布，全國40間醫學院的8,305名學生將留級，要求他們與低一級的學生一起重讀同一學年。
報道指，儘管韓國政府收回成命，決定將2026年的招生醫科生的名額恢復到原本約3000人的水平，但許多實習醫生和醫學生仍未返回醫院工作和重回學校上課。
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