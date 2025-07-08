韓國飽受熱浪侵襲！熱傷害個案大增　瀝青路好似雪糕被融化｜有片

韓國近期遭遇猛烈熱浪，持續的酷暑不只讓熱衰竭、熱痙攣等熱傷害的病例大幅增加，就連馬路也無法倖免，蔚山市就有柏油路出現「融化」、瀝青變成宛若冰淇淋的樣貌，畫面曝光後引起熱議。



《首爾日報》報道，隨着韓國持續面臨酷暑，不僅民眾受到熱傷害，就連馬路等基礎建設也遭受損害，蔚山北區農所小學前方公車站附近的路段於7月4日就出現「柏油路融化」的罕見畫面。

道路上原先筆直的黃色車道線變形，瀝青則像冰淇淋融化一樣向外流動、甚至蓋到水溝蓋上。（YouTube截圖 / @KBS News）

曝光的照片中，可以見到道路上原先筆直的黃色車道線變形，瀝青則像冰淇淋融化一樣向外流動、甚至蓋到水溝蓋上，由於變形處附近有個公車停車場，報道推測柏油路似乎是因為無法支撐行駛中公車的重量而被推開。

不只融化，受到近期熱浪和超重車輛的影響，路面被加熱到變形的現象在韓國各地均有案例，報道提到「當溫度超過攝氏30度時，瀝青的溫度往往會上升到攝氏60度以上，這便是導致融化的原因」，以蔚山市為例，該市市中心多處車道變形、路面凹陷。

根據韓國氣象局的預測，全國範圍內的熱浪和熱帶夜現象還將持續一段時間。

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