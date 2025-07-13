韓國農場上演現代版「龜兔賽跑」　兔仔稍一不慎再度飲恨｜有片

龜兔賽跑是《伊索寓言》中的一則著名寓言故事，講述跑得快的兔仔因輕敵，最後輸給爬得慢但穩定的烏龜。韓國一間農場近日上演一場別開生面的現代版「龜兔賽跑」，由兔仔和烏龜再一較高下。有趣的是，現代版的兔仔依然輕敵，在初段領先後就分心，忙着吃草地上的蔬菜，最終被移動緩慢但穩定輸出的烏龜「爬頭」。



韓國的托布克農場舉行「現代版」龜兔賽跑：

位於韓國忠清南道洪城郡的托布克農場（Tobuk Farm）是一間透過兔子和烏龜，進行體驗學習的親子農場。

當地最近上演一場「現代版」的龜兔賽跑。就如伊索寓言裏面的兔子一樣，這次的兔子一開始就快步往前跑，大幅拋離旁邊的烏龜。

遺憾的是，兔子其後就站在跑道中段裹足不前，然後還開始啃食草地上的蔬菜，反觀慢條斯理的烏龜就繼續緩步向前爬行。

跑道旁的一名觀眾看不下去，嘗試推兔子一把，兔子往前跑了一段，居然在終點前再次停下，繼續咀嚼口中的蔬菜，一直不慌不忙往前移動的烏龜最終成功超越兔仔，首先衝過終點。