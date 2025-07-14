韓國冀8.1前與美國達「原則性」貿易協議　或放寬農業市場准入

韓國首席貿易談判代表、貿易部長呂翰九7月14日表示，韓方有可能在8月1日、「對等關稅」期限屆滿前，與美國達成「原則上」的貿易協議，並暗示或願意允許更多美國進入其農業市場。



路透社及韓國紐西斯通訊社（Newsis）14日報道，呂翰九表示，韓方正尋求避免美國對其關鍵工業領域徵收「不公平」的關稅，並指若美方貿易政策未調整，將嚴重損害兩國韓之間的產業合作與長期戰略聯盟。

2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件。美國將向所有來自韓國的貨品徵收25%的關稅，該關稅稅率將於8月1日生效。（X@TrumpTruthOnX）

呂翰九表示，他相信能在期限屆滿前與美國達成「原則性」協議，然後再需要一些時間進行進一步的談判。他坦言：「20天的時間不足以達成一項包含所有細節的完美協議」。

呂翰九透露，韓方將在農業與畜牧領域作出「戰略判斷」，並稱他們將繼續保護「敏感」領域，但某些方面可以作為整體貿易框架的一部份考慮讓步。

圖為2005年3月1日，韓國首爾一名女子手持韓國和美國國旗。（Getty）

他補充，美韓雙方在汽車與鋼鐵等產業的談判已有顯著進展，但仍需美國在針對相關領域的關稅作出具體讓步。