韓國冀8.1前與美國達「原則性」貿易協議 或放寬農業市場准入
撰文：劉耀洋
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韓國首席貿易談判代表、貿易部長呂翰九7月14日表示，韓方有可能在8月1日、「對等關稅」期限屆滿前，與美國達成「原則上」的貿易協議，並暗示或願意允許更多美國進入其農業市場。
路透社及韓國紐西斯通訊社（Newsis）14日報道，呂翰九表示，韓方正尋求避免美國對其關鍵工業領域徵收「不公平」的關稅，並指若美方貿易政策未調整，將嚴重損害兩國韓之間的產業合作與長期戰略聯盟。
呂翰九表示，他相信能在期限屆滿前與美國達成「原則性」協議，然後再需要一些時間進行進一步的談判。他坦言：「20天的時間不足以達成一項包含所有細節的完美協議」。
呂翰九透露，韓方將在農業與畜牧領域作出「戰略判斷」，並稱他們將繼續保護「敏感」領域，但某些方面可以作為整體貿易框架的一部份考慮讓步。
他補充，美韓雙方在汽車與鋼鐵等產業的談判已有顯著進展，但仍需美國在針對相關領域的關稅作出具體讓步。
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