特朗普關稅大限將至　哪國最有望達成協議？一文了解主要談判進度

美國暫緩向貿易夥伴徵收「對等關稅」的限期將至，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月6日表示，美方將於翌日致函12或15個國家，通知新關稅稅率；其餘國家將在9日或之前完成發信，又或是達成貿易協議。 新的稅率將於8月1日生效。本文彙整了美國與其主要貿易夥伴談判進度，以及它們之間的貿易分歧。



美歐分歧：貿易壁壘、增值稅

據特朗普當初宣布的「對等關稅」稅率，如果雙方未能達成協議，美國最終將對歐盟徵收20%的關稅。另外，特朗普也曾威脅增加對歐盟關稅至50%。

為避免遭加徵高額關稅，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟的目標是就7月9日的初步截止日期達成「原則性共識」。

美媒報道，雙方主要的分歧主要是在非關稅貿易壁壘以及增值稅。

特朗普批評歐盟實施的增值稅是一種增值稅與關稅類似，對美國不公平；而歐盟過去已多次重申，他們在貿易談判中不會討論增值稅；美方還要求歐盟放寬農業壁壘等貿易壁壘，例如歐盟法規禁止禁止美國氯洗雞、激素牛的食品。

2013年11月11日，比利時布魯塞爾，一名工人在歐盟委員會總部，調整歐盟和美國國旗。 （Reuters）

美日談判：聚焦農業、汽車業

在美日貿易談判方面，儘管日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正過去數月來已7次訪美進行談判，但雙方還是遲遲未達成共識，在汽車業、農業方面存分歧。

特朗普多次批評日本未能更進一步開放美國稻米與汽車的進口市場，甚至稱日本「陷米荒卻不肯買美國米」；日方則強調，談判不會以犧牲該國農業為代價，且不接受類似附帶汽車出口配額的協議。

儘管美國當初宣布對日本的「對等關稅」稅率為24%，但特朗普早前對能否與日本達成協議表示「懷疑」，又指日方最終可能面臨30%或35%的關稅。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

韓國：談判進展緩慢

韓國已因美國對鋼鐵和汽車徵收關稅而受到衝擊，目前韓方希望避免美國對其他出口產品徵收高達25%的「對等關稅」。

法媒報道，造船合作或可以成為韓國談判的籌碼，但韓國總統李在明早前已坦言，雙方清晰的談判目標，很可能無法在8日之前完成談判。

美印談判進度較好 惟仍存分歧

印度和美國過去數週的談判進展相對較好，特朗普過去也多次對與印度達成協議表達樂態度。然而，雙方在汽車及零部件、鋼鐵和農產品領域存分歧。倘雙方未達成協議，印度將面臨26%的「對等關稅」。

路透社2日引述消息人士稱，印度或願降低水果、醫療器材、汽車和能源產品的關稅，但無意開放農業和乳業市場。印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）強調，農業與乳製品是談判的「絕對底線」。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

美國與三國達成協議：越南存不確定性

美國截至7月7日，僅與英國、中國和越南達成協議。然而越南和美方達成初步協議，最免被徵收46%的關稅，但是具體細節有限。

法媒稱，據該協議，越南產品將面臨至少20%的關稅，而任何轉口貨物將被徵收40%的關稅，但比如使用外國零組件的商品是否同樣適用更高關稅仍然是未知之數。

中越關係・越南經濟：2017年11月23日，越南河內市中心，越南國旗在越南國家銀行大樓頂隨風飄揚。（Reuters）

至於印尼、泰國、台灣和柬埔寨等亞洲經濟體也面臨高額的關稅，因此它們也加緊與美國談判。印尼已表示願意增加進口美國的能源、農產品和其他商品，孟加拉則提議購買波音飛機並加大美國農產品的進口。