韓國迎117年來最熱7月　熱浪致瘧疾蔓延　多地發警報逾230人確診

韓聯社及《韓國先驅報》（The Korea Herald）7月13日報道，韓國最近遭遇熱浪，首爾於上周二氣溫更達到攝氏37.1度，是1908年開始收集數據以來7月最熱的一天。潮濕酷熱的天氣下，病媒蚊逐漸增加，繼而導致瘧疾在國內蔓延。截至7日，韓國多地已發布瘧疾警報，超過230人確診。



京畿道坡州市於7月1日首先通報病例並發布全國首個警報，高陽市和漣川郡其後於8日發布全國第二個瘧疾警報。

圖為2024年7月26日，韓國2名持旗手（不在圖中）在巴黎奧運開幕禮舉起韓國國旗，乘船出場。（Lee Jin-man/Pool via REUTERS）

報道指，瘧疾病例主要發生在檢疫環境較差的韓朝邊境地區，但在炎熱潮濕天氣的天氣下，瘧疾經由病媒蚊擴大至首爾、仁川等首都圈；韓國截至7日共通報了232宗瘧疾病例，其中位於京畿道佔一半以上、達135例。

報道引述專家稱，病媒蚊的飛行距離不能超過1公里，因此一旦某區域出現瘧疾病人，其身處的周邊地區就可能引發連鎖感染。如果這些蚊子持續叮咬病人並將疾病傳播給其他人或動物，甚或會在該地區引發流行病。

韓聯社2025年7月13日稱，韓國最近遭遇熱浪，潮濕酷熱的天氣導致病媒蚊增加，繼而導致瘧疾在國內蔓延。（示意圖/Getty）

另外，京畿道作為重災區，正專注於對病人周圍區域和蚊子滋生地進行消毒，當局也要求人們噴灑蚊怕水和穿長袖衣服等預防措施，避免蚊蟲叮咬。

京畿道衞生福利局長呼籲，曾前往瘧疾高風險地區的居民或遊客，如出現任何疑似瘧疾症狀，應立即前往附近的醫療機構接受檢測。