遊韓注意｜韓國韓亞航空今起量度部份國際線乘客體重

再有一間航空公司要求旅客出發前秤體重，就是韓國第二大民航公司韓亞航空（Asiana Airlines）。航空公司稱，為估算飛機總重量，22日起自首爾金浦機場登機的國際線航班旅客，會被要求上秤量度體重。



韓聯社22日稱，韓亞航空為測量乘客標準體重，有關措施實行10天，至1月31日為止。

國土交通部規定，航空公司應至少每5年或在必要時測量乘客標準體重。體重以匿名方式記錄，乘客不願的話可拒絕。

韓亞航空稱，乘客秤重時無須特意脫下衣物，只要拿着帶上機的隨身行李站在秤上。乘客體重資料將以匿名方式收集，也不會當場公開。公司收集到的數據除用於計算乘客標準體重外，不會作其他用途。

公司進行量度是為讓飛機重量分配更加準確，也提升飛行安全。公司也可藉此了解，飛機需用多少燃油。

泰國曼谷航空（Bangkok Airways）宣布，2023年9月15日至10月31日乘客登機前須在閘口先行量度體重，以確保航班起飛時嚴格遵從最大載重標準。

曼谷航空16日發聲明稱，收集乘客體重數據旨在完善平均重量數據編制，提高飛行操作的精準度和可靠性，並承諾保密資訊，僅供公司職員計算使用，期待乘客支持與配合。

確定乘客標準體重及平均數據，有助精確計算飛機重量分布，確保飛行時平衡，從而抑制燃油消耗。

韓國大韓航空（Korean Air）及新西蘭航空（Air New Zealand）已採取同類措施。

曼谷航空總部設於曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport），營運多個定期往返航班，目的地包括香港、柬埔寨、老撾、馬爾代夫、緬甸、越南及新加坡。

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