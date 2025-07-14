意大利外長：若未達成協議　歐盟將對美國210億歐元商品加徵關稅

意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）7月14日稱，如果歐盟與美國未能達成貿易協議，歐方已準備好一份對美國商品徵收價值210億歐元（約1,927億港元）關稅的清單。



塔亞尼14日接受意媒Il Messaggero採訪時說，如果與美國的貿易協議最終無法達成，歐盟還會有第二輪反制措施。

2013年11月11日，一名工人在位於比利時布魯塞爾歐盟委員會總部調整歐盟和美國國旗。（Reuters）

不過，他仍對談判取得進展充滿信心，並表示：「關稅損害所有人，首先是美國。如果股市下跌，美國人的養老金和儲蓄將面臨風險。」

塔亞尼認為，談判最終應該以零關稅為目標，在加拿大、美國、墨西哥和歐洲之間建立一個開放市場。

他也提到，為了提振歐元區經濟，歐洲央行應考慮啟動新的「量化寬鬆」債券購買計劃，並進一步降息。

2024年9月6日，意大利外長塔亞尼(Antonio Tajani）在意大利切爾諾比奧（Cernobbio）出席歐洲諮詢聯盟安博思論壇（European House - Ambrosetti Froum）。（Reuters）

另一方面，歐盟委員會貿易和經濟安全事務委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）同日稱，美歐正在接近達成對雙方都有利的結果，並警告稱30%關稅將使雙邊貿易活動陷於停滯。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日威脅，將從8月1日起對來自墨西哥和歐盟的進口產品徵收30%關稅。美國此前與主要貿易夥伴進行數週的談判，但未能達成全面協議。

圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

歐盟13日稱，將暫停對美國關稅的反制措施至8月初，並將繼續敦促通過談判解決問題；德國總理默茨（Friedrich Merz）則透露，他將與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）密切合作，以解決與美國不斷升級的貿易戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

