意大利外長：若未達成協議 歐盟將對美國210億歐元商品加徵關稅
撰文：聯合早報
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意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）7月14日稱，如果歐盟與美國未能達成貿易協議，歐方已準備好一份對美國商品徵收價值210億歐元（約1,927億港元）關稅的清單。
塔亞尼14日接受意媒Il Messaggero採訪時說，如果與美國的貿易協議最終無法達成，歐盟還會有第二輪反制措施。
不過，他仍對談判取得進展充滿信心，並表示：「關稅損害所有人，首先是美國。如果股市下跌，美國人的養老金和儲蓄將面臨風險。」
塔亞尼認為，談判最終應該以零關稅為目標，在加拿大、美國、墨西哥和歐洲之間建立一個開放市場。
他也提到，為了提振歐元區經濟，歐洲央行應考慮啟動新的「量化寬鬆」債券購買計劃，並進一步降息。
另一方面，歐盟委員會貿易和經濟安全事務委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）同日稱，美歐正在接近達成對雙方都有利的結果，並警告稱30%關稅將使雙邊貿易活動陷於停滯。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日威脅，將從8月1日起對來自墨西哥和歐盟的進口產品徵收30%關稅。美國此前與主要貿易夥伴進行數週的談判，但未能達成全面協議。
歐盟13日稱，將暫停對美國關稅的反制措施至8月初，並將繼續敦促通過談判解決問題；德國總理默茨（Friedrich Merz）則透露，他將與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）密切合作，以解決與美國不斷升級的貿易戰。
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