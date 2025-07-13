丹麥外長：特朗普向歐盟徵30%關稅不可接受　白宮：仍在進行談判

英國媒體7月14日報道，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，歐盟成員國認為，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅向歐盟開徵30%的關稅「絕對不可接受」（absolutely unacceptable）。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日表示，美國正與歐盟、加拿大和墨西哥進行貿易談判。



據路透社報道，拉斯穆森在比利時布魯塞爾與歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）舉行聯合新聞發布會時作出上述言論。

謝夫喬維奇表示，在與美國的貿易談判中，需要雙方共同努力才能取得成果。

謝夫喬維奇又指：「歐盟從來不會不付出真正的努力就放棄，尤其是考慮到我們付出的艱苦努力、距離達成協議如此之近，以及談判解決方案帶來的明顯好處。」

謝夫喬維奇14日（週一）在布魯塞爾與歐盟各國部長會晤後表示，歐盟成員國一致認為，如果與美國的貿易談判失敗，歐盟將需要採取應對措施。

謝夫喬維奇還補充指，他相信「仍有繼續談判的潛力」，並且任何協議都必須得到歐盟成員國和歐洲議會的批准。

謝夫喬維奇又指，他計劃在14日晚些時候與美方官員舉行會談，討論談判進展。

2025年6月27日，美國華盛頓，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在白宮外接受電視採訪。（Reuters）

與此同時，當被問及對與歐盟會談的期望時，白宮經濟顧問哈塞特表示：「讓我們拭目以待，我們還有數週的時間。」