王毅會見印度外長蘇傑生：中方促兩國堅持睦鄰友好　增進政治互信

2025年7月14日，中國外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生舉行會談。



王毅說，當前國際格局深刻演變，單邊保護主義、強權霸凌行徑給世界帶來嚴峻挑戰。作為毗鄰而居的兩大東方文明和主要新興經濟體，中印關係的本質是如何和睦相處、相互成就。去年習近平主席和莫迪總理喀山會晤達成重要共識，為中印關係改善和發展指明方向。雙方應擇高處立，謀長遠計，堅持睦鄰友好方向，實現「龍象共舞」，找到兩國互尊互信、和平共處、共謀發展、合作共贏的相處之道。

2025年7月14日，中國外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生舉行會談。（中國外交部）

王毅表示，今年是中印建交75周年，中印關係保持改善發展勢頭，來之不易，值得珍惜。兩國關係有自身歷史邏輯和內生動力，不針對第三方，也不應受第三方干擾。雙方應相互信任而不是相互猜疑，相互合作而不是相互競爭，相互成就而不是相互消耗。中方願同印方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，體現新興發展中大國戰略遠見，一以貫之增進政治互信，相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧，在上海合作組織等多邊舞台加強協作配合，推動中印關係持續健康穩定發展。

王毅說，習近平主席提出推動構建人類命運共同體，莫迪總理主張「天下一家」，這些理念彼此相通。中印都支持多邊主義，希望國際秩序朝着更加公正合理方向發展。中方願同印方加強溝通協調，共同維護多邊貿易體制、全球產供鏈穩定和開放合作的國際環境，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手維護「全球南方」共同利益，促進地區和平穩定和發展繁榮。

2025年7月14日，中國外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生舉行會談。（中國外交部）

蘇傑生表示，兩國領導人喀山會晤為印中關係提供了重要指引，雙方各領域交流合作走向正常化，十分感謝中方為恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖提供便利。印中是發展夥伴而非競爭對手，印方願從長遠角度看待對華關係，以兩國建交75周年為契機，聚焦利益共同點，深化互利合作，增進人文交流，共同維護邊境地區和平與安寧。雙方應努力積累雙邊關係中的積極因素，避免分歧成為爭端，防止競爭變成衝突。作為重要鄰國、人口大國和世界主要經濟體，印中關係具有地區和全球意義。印方堅持戰略自主，奉行獨立的外交政策，願同中方加強在多邊領域協調配合，推動建立多極世界。印方全力支持中方作為上合組織輪值主席國辦好峰會。