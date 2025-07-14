王毅晤拉夫羅夫　稱要共同籌備好下階段高層交往

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月13日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），雙方就朝鮮半島、烏克蘭危機、伊朗核等問題交換了意見。王毅表示，兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。當前的重點是共同籌備好下階段高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動蕩變革世界帶來的挑戰。



圖為2025年7月13日，中國外交部長王毅在北京與俄羅斯外交部長拉夫羅（Sergei Lavrov）會面。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ）

王毅歡迎拉夫羅夫赴華出席上海合作組織成員國外長理事會會議，表示中俄關係是當今世界最穩定、最成熟、最富有戰略價值的一組大國關係。上合組織是開展全面戰略協作、倡導多邊主義、加強務實合作、增進全球南方團結的重要平台。中方現任輪值主席國，願同俄方及其他成員國共同籌備好天津峰會，規劃未來發展方向，賦能各領域合作，推動上合組織建設邁上新台階。

王毅又稱，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，雙方還要辦好二戰勝利80周年系列紀念活動，維護二戰正確歷史敘事。

拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果。俄方將繼續全力支持中方擔任上合組織輪值主席國，加強在上合組織等框架下溝通協作，推動天津峰會取得圓滿成功。