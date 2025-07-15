紐約市長選舉｜前紐約州長科莫敗走黨內初選　改以獨立身份出戰

美國紐約市進行市長選舉，前紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）在初選中敗給民主黨左派參選人曼達尼（Zohran Mamdani）後，他在7月14日於社交媒體宣布將以獨立候選人身份繼續參加市長競選。曼達尼則表示有信心在11月繼續擊敗對方。



紐約市選舉委員會7月1日公布數據顯示，曼達尼在初選中以多出12%的支持率擊敗科莫。他以社會主義者自居，受到總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的批評。

▼科莫：將獨立參選 曼達尼這樣回應

同為民主黨籍的科莫周一在社交平台X（舊稱Twitter）上發布影片，宣布自己將以獨立身份參選，並稱可在11月擊敗曼達尼和現任市長亞當斯（Eric Adams）。

科莫5月宣布成立「奮鬥與執行」黨（Fight and Deliver），他將作為該黨候選人在11月競選市長。

這位前州長4年前陷入性騷擾女下屬風波，一度遭到刑事指控，檢察部門後又撤訴。他在影片中說：「感謝你們對我的信任......我真的很抱歉讓你們失望了。但就像我祖父常說的，當你被擊倒時，要吸取教訓，重新站起來繼續前進，這就是我要做的。」

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼（Zohran Mamdani）在民主黨市長初選中勝出；他將代表民主黨角逐今年11月舉行的紐約市長選舉。（Reuters）

曼達尼在科莫貼文下回應，附上了一個向自己的競選活動捐款的連結。他周一還表示，自己有信心繼續擊敗對手：「當科莫和亞當斯忙於跟億萬富翁在密室裏做交易時，我們專注於為紐約的工薪階層而戰。」

美媒指出，紐約市的民主黨建制派大多數都支持曼達尼，包括在初選中支持科莫的該市工會。