Zohran Mamdani已勝出紐約市長初選　特朗普：若干涉ICE會逮捕他

美國紐約市選舉委員會7月1日公布最終結果，民主黨新星曼達尼（Zohran Mamdani）在初選中，經過3輪計票後，今天以壓到性過半票數成為民主黨紐約市長候選人。他感謝選民支持，還承諾倘在11月當選市長將阻止移民和海關執法局（ICE）在當地搜捕非法移民。不過，曼達尼的此一觀點卻招致總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反對，強調曼達尼若干涉執法行動，就會將他逮捕。



曼達尼是以56%的支持率擊敗獲44%的前州長科莫（Andrew Cuomo）。在贏得初選後，如果非自由派陣營無法協調推出單一參選者，聲勢大好的曼達尼極有可能在11月成為紐約市首位穆斯林市長。

曼達尼在投票結果公布後對投票支持自己的選民表示感謝，他指有超過54.5萬的紐約人投票給自己，相信會在之後的市長投票中擊敗對手、現任市長亞當斯（Eric Adams）。他還在社交平台回應特朗普，指特朗普威脅逮捕自己並剝奪美國公民身份，強調他目的在於通過威脅與恐嚇讓人噤聲，是對美國民主的攻擊。

2025年7月1日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在知名的被稱為「惡魔島」監獄的移民拘留中心的開幕儀式上發表講話。（Reuters）

出生於非洲烏干達的曼達尼，早在2018年就加入美國籍，他早前因公開表態支持巴勒斯坦收受到關注，田納西州共和黨眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）還提議撤銷他的公民身份，懷疑他在入籍時隱瞞自己支持「恐怖主義」。

此前，特朗普曾批評曼達尼是共產主義者，威脅新市長必須聽話，否則將透過聯邦財政懲罰。