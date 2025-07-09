憂民主黨社會主義新星當選紐約市長　特朗普考慮「接管」紐約

在曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市市長民主黨初選後，當地時間7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示，可能會接管紐約，並對其進行整頓，「我們會為紐約做點什麼，會讓紐約再次偉大。」



據路透社和美國廣播公司（ABC）報道，在當地時間7月8日的內閣會議上，當被問到即將舉行的紐約市長選舉，特朗普攻擊了自稱民主社會主義者的曼達尼。「我們不會允許——如果一個共產主義者（指曼達尼）被選為紐約市長，它就永遠不會和以前一樣了。但我們在白宮擁有巨大的權力，可以在必要的時候管理地方。」特朗普說。

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼（Zohran Mamdani）在民主黨市長初選中勝出，成為黨內新星；他將代表民主黨角逐今年11月舉行的紐約市長選舉。（Reuters）

報道指出，特朗普並未詳細說明是什麼樣的權力。隨後他將注意力轉向了華盛頓。

特朗普說：「我們可以管理華盛頓，我們正在關注華盛頓特區。我們不希望華盛頓特區出現犯罪，希望這座城市正常運轉。」

他稱，白宮辦公廳主任懷爾斯（Susie Wiles）正與華盛頓市長密切合作。

「我們會把它管理得很好、井井有條，會讓最合適的人來管理它，」他說，「我們知道犯罪會降到最低，會少得多。而且，你知道，說實話，我們正在考慮這麼做。」

此後，特朗普又回到紐約市的話題上，將自己與紐約現任市長亞當斯（Eric Adams）的關係描述為一種「考驗」。

圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

「我們將整頓紐約……也許我們得從華盛頓開始整頓。我們會為紐約做點什麼。我現在還不能告訴你什麼，但我們會讓紐約再次偉大。」特朗普說。

近日，特朗普曾多次對曼達尼表達不滿。

特朗普曾指責曼達尼是「徹頭徹尾的瘋子」，他警告說，如果曼達尼在贏得紐約市長選舉後不做「正確的事情」，紐約市的聯邦資金將被扣押。

特朗普還威脅稱，如果曼達尼阻礙美國移民與海關執法局（ICE）打擊非法移民的行動，他將被逮捕。

據悉，曼達尼提出的議程包括免費城市公交服務、穩定公寓租金、開設市政府所有的超市等。他還承諾要利用紐約市長的權力阻止特朗普政府打擊非法移民的行動，「阻止蒙面的ICE特工驅逐我們的鄰居」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

