中國生物科技崛起挑戰西方主導　彭博：美政商界視為潛在威脅

數據分析顯示，中國生物科技行業強勢崛起，醫藥創新速度和質量飛躍式提升，中國已挑戰西方國家在藥物創新領域的主導地位。



彭博社獨家分析醫藥訊息集團Norstella提供的數據，發現2024年中國進入研發階段的創新藥物突破1250種，數量不僅遠超歐盟，也接近美國的約1440種。這些新藥包括抗癌藥、減肥藥等，且越來越多獲得西方國家監管機構和藥企的認可。

2011年4月29日，江蘇省南京市，研究人員在南京大學實驗室配製藥物。（Reuters）

報道稱，2015年中國僅有160種新藥進入全球藥物研發管線，佔比不到6%。同年中國藥品監管改革，大幅縮短臨床審批時間、推動監管透明化等，加上《中國製造2025》政策重點幫扶的10大產業包括生物科技，推動了以海歸科學家和創業者為核心的創新浪潮。

分析認為，下來幾年內中國進入研發階段的新藥數量可能超過美國。

報道指，中國創新藥物不僅數量增加，質量也顯著提升。美國食品和藥物管理局以及歐洲藥品管理局等全球最嚴格的監管機構，正為更多中國藥物加速審批或授予其重要的業內認定。截至2024年，中國獲加速審批的藥物已超過歐盟。

圖為2025年5月13日拍攝的插圖，展示美國國旗、美國食品藥物管理局（FDA）標誌及藥瓶。（Reuters）

分析認為，中美地緣政治關係趨於緊張，一些美國政商界人士已將中國生物科技的發展視為潛在威脅，並推動政府通過出口限制、投資壁壘等手段遏制其崛起。儘管如此，中國創新藥企仍堅定地將目標投向歐美發達國家市場。

不過報道也指出，雖然中國通過優化流程加速了藥物的研發和臨床試驗等，但是美國監管機構明確，得要來自中國以外的臨床數據藥物才能獲批。因此中國藥大規模獲批並在歐美廣泛使用，可能還需幾年時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

