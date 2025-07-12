「石油外交」應成為中國對美地緣戰略的新槓桿｜安邦智庫

當前國際石油市場正面臨嚴峻的供過於求局面，價格持續承壓下行。2025年全球能源體系陷入顯著產能過剩，OPEC+近期加速重啟閒置產能，7月同意8月增產54.8萬桶/日，超出市場預期，並考慮9月再次同等幅度增產，以奪回市場份額。

這一激進策略加劇了供應過剩風險，國際能源署（IEA）報告顯示，2025年全球石油產量將達1.049億桶/日，超過需求預測量的1.038億桶/日，導致全年庫存上升。供應增長主要來自OPEC+逐步取消減產及非OPEC+成員國日均140萬桶的增產，而需求端卻因中美消費疲軟增長乏力，IEA已將2025年需求增幅下調至72萬桶/日。地緣政治因素如中東衝突雖引發短期供應擔憂，但未能扭轉供過於求的基本面，全球庫存自2月以來日均增加100萬桶，5月更激增9300萬桶。

與此同時，特朗普政府推動的貿易戰進一步加劇需求前景的不確定性。OPEC+下調2025年需求增速預期至130萬桶/日，摩根大通等機構預測油價可能跌至每桶60美元以下，反映出美國關稅政策對石油需求的抑制效應。在供應持續擴張與需求增長乏力的雙重壓力下，國際石油市場短期內難見價格回升動力。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

面對國際油價持續下行的趨勢，特朗普向中國發出呼籲，中國應該多買美國石油！

實際上，中美之間的石油交易雖然斷續，但始終存在。2023年中國從美國進口的原油量從2022年的15.8萬桶/天增長到28.6萬桶/天，增幅達81%。2023年上半年，中國從美國進口的原油量較2022年同期翻倍以上，出現了強勁增長。從佔比來看，中國2023年全年的原油進口總量為1130.9萬桶/天，其中美國原油佔比約2.5%。

不過，時間到了2024年，中美貿易糾紛升温，中國從美國進口的原油量大幅下降，年度平均值為21.7萬桶/天，較2023年下降53%。除了中國的運輸燃料需求下降以外，從馬來西亞和俄羅斯等國進口原油的增加也部分發揮了替代作用。有消息說，2024年5月至7月，中國甚至曾經出現連續三個月未採購美國原油的現象，創下2018年以來最長中斷紀錄，這也導致美國原油出口量跌至兩年多來的最低水平。

中國作為全球最大能源淨進口國（2024年能源進口總量超10億桶石油當量），更多的是採取保守的防禦性策略，通過低價增儲優化能源進口成本，緩解因美西方制裁導致的供應鏈不確定性風險。現在，中國的價格敏感性採購策略已形成機制化響應，歷來在油價低位時擴大進口，這種逆周期操作既保障能源安全，又增強在國際原油市場中的議價能力。不過，事情總有兩面性，這一策略的基礎，主要是圍繞能源企業以及石油產品價格為核心建立的，而並非是建立在國家地緣戰略的基礎之上。因此，如果說能源安全是中國重要的國家安全領域，那麼在真實的戰略操作中，卻未必是這樣。

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式，與普京一起坐在看台上（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

值得注意的是，在2023年的時候，俄羅斯已經成為中國最大的原油供應國，佔中國進口的19%（約210萬桶/天）。與之形成對比的是，在中國大量吸納國際原油市場的折價原油時，美國頁岩油商因生產成本高企在國際市場逐漸喪失競爭力。對於依賴出口市場的美國頁岩油商而言，如何突破貿易壁壘、重建市場份額，已成為關乎行業存亡的緊迫課題。

此外，國際油價波動與需求放緩，還導致美國石油行業巨頭業績承壓。2024年五大國際石油巨頭利潤按年下滑17%，雪佛龍等企業被迫通過裁員20%、削減30億美元成本來應對困境。作為共和黨鐵桿支持者的傳統能源行業陷入低迷，直接衝擊了特朗普「能源主導」戰略的政治基礎。

面對中期選舉壓力，特朗普近期頻繁向中國喊話，一方面在6月25日暗示放鬆伊朗石油制裁，默許中國繼續進口伊朗原油以平抑油價；另一方面又敦促中國轉向購買美國原油，試圖為本土石油企業開拓市場。這種看似矛盾的表態折射出三重現實：其一，石油巨頭轉型綠色能源的長期戰略與特朗普重啟傳統能源的短期政策存在根本性衝突；其二，美國頁岩油產業需要穩定出口渠道消化產能，而中國作為最大原油進口國成為關鍵目標；其三，選舉政治下，維持低油價與保障石油集團利益形成微妙平衡。

值得一提的是，特朗普已經因近期獲得通過的「大而美」法案與其背後的政治金主馬斯克（Elon Musk）產生嚴重利益衝突。馬斯克近期高調宣稱將對支持法案的共和黨議員實施「政治報復」也讓共和黨對即將到來的中期選舉選情日漸擔憂。因此，如何為作為共和黨的鐵桿支持者的化石能源團體謀取新利益，從而鞏固共和黨的執政基本盤，已經成為特朗普近期最關心的議題。

有分析指，億萬富豪馬斯克擁有龐大的資源，且受到許多美國年輕男性青睞，有可能對努力捍衛國會微弱優勢的共和黨構成威脅。(Reuters)

安邦智庫（ANBOUND）認為，特朗普和共和黨的政治訴求為中國緩和中美經貿衝突、爭取經濟結構轉型所需的時間提供了絕佳的戰略支點，而撬動這一支點的槓桿就是重啟中美石油貿易，開展「石油外交」，進而增加地緣政治籌碼。

中國有條件、有機會啟動一輪新的「石油外交」，從企業、市場化的視角切換到地緣戰略視角，在能源進口多元化並不存在嚴重問題的條件下，應該充分利用「石油外交」來博取更大的地緣戰略利益。

這樣做的好處是明顯的！

首先，從特朗普的風格來說，增加對美國的石油交易，實際就是對美開展「石油外交」，這呼應了特朗普的建議，為其提供了成就感，符合特朗普的風格。畢竟搞外交，不是專門給人添堵的，那不是外交，那是在戰鬥。

其次，美國石油是昂貴，但這種表面的昂貴，實際卻有着一種「外交路條」的性質，今後做別的事情，成本就低了，在世界舞台上就有了交易的籌碼。俄羅斯的石油是便宜，但這種便宜是表面上的便宜，同時還有着背後昂貴的一面。中國做什麼都不順，做什麼俄羅斯都幫不上忙，還要背刺中國，搶佔中國的便宜。所以俄羅斯的能源，其實是表面便宜，實際貴；美國的能源，表面昂貴，實際便宜。尤其是美國輕質石油的品質遠遠好於俄羅斯的重石油。

2025年7月9日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮國宴廳為加蓬（Gabon）、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、利比里亞（Liberia）、毛里塔尼亞（Mauritania）和塞內加爾（Senegal）的非洲領導人進行午宴。（Reuters）

第三，中國應該更多地與美國石油資本開展全面合作，不僅僅是單純進口美國石油，更要着眼於美國政治。美國石油資本基本都是保守的、支持共和黨的政治站位，所以跟美國石油資本合作，有着長期的政治收益。這樣「石油外交」，從近到遠，夯實雙邊關係的基礎，今後會有更多的外交渠道和外交資源。

第四，如何看待和處理美國石油的價格問題？這方面，中國可以增加石油儲備庫的建設，進口的石油可以作為戰略儲備。高買還可以高賣，平衡掉價格中的溢價部分。此外，品質也是一個重要的因素，美國石油的品質高，所以售價高也是有道理的。

第五，中國購買美國石油，不宜僅僅作為普通的商業交易來處理，最好是要以國家間貿易的形式實現。要找特朗普出面來壓價，請特朗普幫忙，給足面子，同時佔便宜。否則僅僅是中國石油界去談判，那邊可能立即漲價，這種情況出現也不好辦。同時，政治意義也會打折扣。

所以，呼應特朗普要求中國多進口美國石油的號召，可以被視為是一種重要的「石油外交」，這種「石油外交」對於中國外交的平衡具有非常重大的意義。中國對俄羅斯的能源依賴，對俄羅斯來說，可以被視為一種依賴和軟弱，並不利於中國的戰略利益，而有利於俄羅斯在世界各地大佔中國的便宜。這種情況下，為了恢復外交平衡，「挾美制俄」是最為有效、顯而易見的戰略。所以，中國此時加大進口美國石油，開展「石油外交」是一種合理的戰略調整。

最終分析結論：

近年來國際油價的持續下跌既給中國帶來了增加石油儲備的市場機遇，也創造了對美開展「石油外交」的絕佳契機。安邦智庫認為，通過將中美石油貿易從商業活動提升為戰略行動，開展「石油外交」，中國將可以獲得寶貴的地緣政治籌碼。

本文原載於2025年7月7日的安邦智庫每日經濟欄目

