菲律賓34人失蹤案　警方3年後湖中發現人類遺骸　料需搜索半年

菲律賓3年前發生34名鬥雞比賽愛好者的失蹤案，事後警方拘捕6人，指其涉及綁架，但一直未找到該34名男子的下落。當地近來終出現新線索，警方到八打雁省（Batangas）塔阿爾湖（Taal Lake）搜索，尋獲多袋人體遺骸，尚需檢驗，並預計搜索行動會長達半年。事件也導致塔阿爾湖的魚價暴跌逾半。



該34人被指控操縱鬥雞比賽，之後在首都馬尼拉及其周邊省份消失。

疑涉及綁架而被捕的6人中，其中1人最近接受訪問時，指該些受害人當時是遭勒死，然後被丟到火山環繞的塔阿爾湖內。

根據警方表示，自7月10日以來，在湖中找到5個裝有人體遺骸的袋子，且與一些動物骨頭混合，警方代表稱「我們找到混合的骨頭，因為你知道那地方有農場。塔阿爾是個農耕之地，所以那裏什麼都有。」

警方又指，袋中也有些重物，以讓袋子在湖中沉下去。警方預計搜索行動會長達半年，並稱已收集12個DNA樣本，以與失蹤者親屬比對。

事件也導致當地魚價暴跌逾半，據漁民組織指，「菲律賓小沙甸魚」（Sardinella tawilis）批發價從平常的每公斤250披索，大降至每公斤100披索。