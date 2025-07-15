李強晤澳洲總理阿爾巴尼斯　中澳簽署貿易農業旅遊等多項合作文件

中國國務院總理李強7月15日下午在北京人民大會堂會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），舉行第10輪中澳總理年度會晤，兩人共同見證簽署貿易、海關檢驗檢疫、農業、旅遊等多項合作文件。



中國外交部指，李強表示當前世界經濟的不穩定不確定因素增多，各國發展都面臨新挑戰，在這樣的背景下，中澳作為重要經貿夥伴，加強交流合作的意義更加凸顯。

他稱中澳經濟有高度互補性，在能源礦產、農產品、綠色發展、科技創新等領域的合作空間廣闊，中方願同澳方充分用好戰略經濟對話、農業聯委會、高級別貿易救濟對話等各類對話機制，加強對各領域合作規劃設計，發掘更多利益契合點和經濟增長點，釋放兩國經貿合作的巨大潛力。

他指希望澳方為在澳中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境，中方願同澳方繼續大力支持文化、教育、旅遊、地方等領域交流，進一步便利雙方人員往來，中澳同為多邊主義和自由貿易的支持者、受益者，同為亞太區域合作的積極倡導者和推動者，要加強在聯合國、世貿組織、亞太經合組織等框架下的溝通協作，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，攜手共促良好的國際經貿合作環境。

中國外交部指，阿爾巴尼斯表示當前澳中關係發展勢頭良好，澳方高度重視並致力於構建穩定、建設性的雙邊關係，堅持一個中國政策，不支持「台獨」，願同中方加強高層往來及外交、經貿等各領域對話溝通，不讓分歧定義雙邊關係。

他稱澳中經濟高度互補，期待同中方深化經貿、農業、旅遊、文化等領域互利合作，密切教育、民間、青年等人文交流，澳方願為中國企業赴澳投資興業提供穩定和可預期環境，歡迎更多中國留學生和遊客來澳，澳方堅定支持多邊主義和公平、自由貿易，願同中方攜手應對氣候變化等全球挑戰，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

會談後，兩國總理共同見證簽署貿易、海關檢驗檢疫、農業、旅遊等多項合作文件。雙方共同發表《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。