習近平晤澳洲總理阿爾巴尼斯　倡推動國際秩序朝更公正方向發展

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月12日起訪華一週，他15日在會見中國國家主席習近平時表示，他對中澳自由貿易合作的進展表示歡迎。新華社報道，習近平談到面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。



新華社報道，習近平7月15日上午在北京人民大會堂會見阿爾巴尼斯，他強調中澳雙方要深化拓展互利合作，中國16年來一直是澳洲最大貿易夥伴，對華貿易爲澳洲帶來實實在在利益。

他指雙方要推動發展戰略對接，切實爲兩國企業營造良好營商環境，打造更多利益契合點和合作增長點，不斷提升合作層次和水平，要共同應對風險挑戰，面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護國際公平正義，維護多邊主義和自由貿易，捍衛以聯合國爲核心的國際體係和以國際法爲基礎的國際秩序，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京舉行的中國-拉美和加勒比國家共同體論壇，部長級會議開幕式上致詞。（Reuters）

澳洲廣播公司（ABC）報道，習近平在北京人民大會堂向阿爾巴尼斯稱，雙方在過去3年三度會面，大家在這些會面中在對兩國關係方向非常重要的戰略及總體議題進行深入討論，並取得多項共識。

習近平強調大家需要求同存異，推動符合兩國及民眾基礎利益的互惠互利，並指中方準備與澳洲進一步推動雙邊關係。

阿爾巴尼斯重申，澳中雙方必須保持對話，以維持區內和平、安全、穩定及繁榮。

預料阿爾巴尼斯還將與國務院總理李強會晤，隨後出席在北京人民大會堂舉行的兩國商界領袖會議。

2025年7月12日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）起赴華進行為期6日的訪問，圖為他當日抵達上海浦東國際機場後向媒體發表演說。（Reuters）

阿爾巴尼斯今次還率領澳洲數個礦業公司高管訪華，希望通過加強對華關係提振澳洲經濟，還在周五強調澳中關係提升意味給澳洲帶來更多就業。

他14日在上海出席商界會議期間時，承諾將與中國合作解決鋼鐵產能過剩問題：「在（中澳）兩國合作推動減碳的同時，我們也需要共同努力解決全球鋼鐵產能過剩問題。」

澳洲總理阿爾巴尼斯7月13日訪問上海期間，與同鄉兼前國腳、中超球隊上海上港教練梅斯卡特（Kevin Muscat）一同會見傳媒。（Reuters）

阿爾巴尼斯接下來將與李強進行年度領導人對話，預料將討論地區安全緊張局勢和經貿發展議題。