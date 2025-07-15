日本關東地區夜晚地震最大震度4級　東京多地1至2級

日本關東地區周二（15日）晚發生地震，最大震度為4級，震源深度60公里。



根據日本氣象廳，當地時間下午11時47分，茨城縣北部發生規模4.8的地震，氣象廳監測到笠間市和櫔木縣市貝町有強度4級的地震，茨城縣水戶市、日立市、常陸太田市、北茨城市、常陸那珂市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、城裏町、東海村、土浦市、石岡市、取手市、筑波市、築西市、櫻川市、鉾田市錄得3級的地震。

茨城縣髙萩市、小美玉市、大洗町、大子町、茨城古河市、結城市、龍崎市、下妻市、常總市、茨城鹿嶋市、潮來市、守谷市、坂東市、稻敷市、霞浦市、神棲市、行方市、筑波未來市、美浦村、阿見町、河內町、八千代町、五霞町、境町錄得2級的地震。牛久市和利根町錄得1級的地震。

日本關東地區周二（15日）晚發生地震，最大震度為4級，震源深度60公里。（日本氣象廳）

櫔木縣宇都宮市、足利市、真岡市、益子町、茂木町、日光市、大田原市錄得3級的地震。栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、栃木櫻花市、那須烏山市、下野市、上三川町、芳賀町、壬生町、野木町、髙根澤町、栃木那珂川町、那須鹽原市、鹽谷町、那須町錄得2級的地震。矢板市錄得1級的地震。

福島縣白河市、矢祭町、玉川村、淺川町錄得3級的地震。福島市等錄得1級的地震。

東京都千代田區、涉谷區、中野區、杉並區、練馬區、江戶川區、調布市、西東京市錄得2級的地震。中央區、港區、新宿區、品川區、大田區、八王子市、武藏野市等錄得1級的地震。