日本地震｜學者：太平洋板塊現「地震集中帶」　恐引發首都圈強震

根據日媒《每日新聞》報道，東北大學與東京大學的研究團隊透過 AI 大數據分析，發現從北海道延伸至關東的太平洋板塊隱沒帶（深度約35至75公里）之下，存在一條如布簾般垂直延伸的「地震集中帶」。該研究成果已發表於7月10日的美國《科學》期刊。



南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Peka/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

這條由研究團隊命名為「前弧地震帶」的構造，是研究團隊利用2016至2020年間設置於太平洋一側的地震海嘯觀測網所記錄的資料，將約59萬筆地震震央位置數據化，進而發現了這條沿着板塊隱沒帶、垂直延伸的「地震集中帶」。研究指出，太平洋板塊下方的高溫高壓環境會使岩層釋放出水份，這些水份沿着地殼上升，有可能促使該地區發生地震。

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研究團隊推測，這些水份在較深層的位置可能產生「緩慢滑移」的現象，有助於減緩板塊交界處的劇烈滑動，能降低大型地震風險。但在較淺層處，水份反而可能讓斷層更容易滑動，進而引發強烈的淺層地震，甚至可能引起之後首都圈的大地震。東大地震研究所內田直希教授指出：

「這樣的地震集中帶可能存在於全球多處板塊交界處，是預測未來地震狀態時的重要線索。」



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