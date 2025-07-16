日本防衛白皮書點名中俄軍事發展　明示提升國防力量強調研發導彈

日本2025年國防白皮書出爐，內容以俄羅斯入侵烏克蘭和中國的軍事發展指出，「國際社會正面臨戰後最大的考驗，進入一個新的危機時代」。白皮書也以周邊局勢為由，強調必須提升國防力量，重點將放在研發有利於擴大反擊能力的導彈系統。



日本防長中谷元星期二（7月15日）在內閣會議上發布2025年版《防衛白皮書》，以陸海空三軍的卡通圖像為封面，以500多頁闡述世界局勢。其中專門講中國的章節，篇幅大增，多達39頁，分別聚焦中國本身的軍力，對各國的關係，以及對美關係。

日本媒體齊齊高調引述白皮書內描述有關中國戰機和軍艦行動的內容，指出日本周邊發生一系列事件，包括中國軍機侵犯領空以及「遼寧」號航空母艦穿越毗連海域。

2015年11月22日，澳洲悉尼，日本防衛大臣中谷元出席澳洲與日本會談時發表講話。（Getty）

白皮書分析中國大陸在台灣周邊的軍事活動日益加劇，反映了日本擔心捲入圍繞台灣的衝突。此外，白皮書也指出中國加強與俄羅斯的軍事合作，朝鮮派遣駐俄士兵參與俄烏戰事，認為「這些都可能導致烏克蘭局勢進一步惡化」。

白皮書強調，「中國迅速增加國防預算，全面快速地強化軍力的質量和數量。朝鮮則致力於強化大規模殺傷性武器和彈道導彈，並持續進行彈道導彈發射。」

2025年5月9日，俄羅斯衛國戰爭勝利80周年紀念日，莫斯科紅場舉行閲兵儀式。中國人民解放軍參加閲兵，在紅場上列隊行進。（Reuters）

日本防長中谷元在當天的記者會上也對中國的軍事動向提出警戒，他說，「中國正在迅速全面地增強軍力，並擴大和強化其軍事活動。我們絕不容忍任何實體試圖單方面以武力改變現狀，將帶着緊迫感，推動從根本上加強防衛能力，並冷靜果斷地做出應對。」

他具體地說，日本當局擬從根本上加強國防實力，已在今年度撥出預算，重點發展能夠從敵方射程外發動攻擊並具備「反擊能力」的「防區外導彈」，構建連接多顆衛星收集目標訊息的系統等。此外，也將為海上自衛隊艦艇配備包括美國製的「戰斧」巡航導彈。

關於國防開支，他稱：「我們將努力審慎支出，並通過批量採購和長期合同進一步促進裝備的高效採購。」

圖為2025年7月3日，解放軍南部戰區發布畫面，顯示海空兵力在黃岩島領海領空及周邊區域，開展戰備警巡。（解放軍南部戰區短片截圖）

日本正在加強防衛力，大力擴軍，白皮書內發表的數據顯示，截至今年4月份，日本已撥款9.9萬億日圓（5200億港元）用於國防及基礎設施等支出。這相當於日本2022年國內生產總值（GDP）的1.8%。日本當局此前已宣布，將在2027年將國防支出比率提高到2%。近期，美國特朗普政府也對日本施壓，擴大軍事開支，效仿北約國家提升到GDP的5%。

今年是二戰結束80周年，是敏感年度，中國外交部發言人林劍對日本發表的軍事白皮書內容提出抗議，呼籲「日方汲取歷史教訓，停止煽動周邊地區的緊張局勢。」

與日本有領土爭議的韓國，再次抗議日本將韓國固有領土的「獨島」稱為「竹島」及主張擁有主權。韓國外交部發聲明要求日方立即撤回有關內容。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

