中國官媒批菲律賓船擅闖黃岩島海域　高速穿航挑釁中方船隻｜有片

中國官媒、央視旗下自媒體「玉淵潭天」發布影片指，7月15日上午有菲律賓海警船隻在中國黃岩島附近海域活動，最終被驅離，影片顯示菲方船隻多次高速航行穿過兩艘中國海警船隻。報道指，菲方近來多次非法入侵黃岩島領海，此次挑釁行為較易以往不同、非常激進。



▼中國海警驅離菲律賓船隻

報道指，菲海警9701船在當日黃岩島附近海域活動，期間多次高速穿航中國海警21550艇、5009艇船尾。

根據現場影片及航跡圖，菲方船隻的尾浪明顯反映出其航行速度很快，在此情況下，菲方主動危險抵近中國海警艦艇，最近距離僅有百米。

菲方船隻噸位大，卻多次近距離轉向，高速行駛，菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。

報道稱，近期菲方在南海一系列的挑釁行為，菲方呈現出無視國際規則的新動向，這無疑將迫使中方進一步加大在南海的維權執法力度。