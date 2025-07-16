澳洲總理訪華攜未婚妻登長城　回應提問否認對中國投資關上大門

在北京訪問的最後一天，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期三（7月16日）一早登上長城。他在接受媒體採訪時，否認澳洲基本已對中國企業關上大門的質疑聲，指政府審查外國投資並不針對特定國家。



據澳洲廣播公司（ABC）、路透社等報道，也是澳洲工黨領袖的阿爾巴尼斯，星期三與未婚妻海登（Jodie Haydon）登上長城，回顧1973年首位登上長城的澳洲工黨總理惠特拉姆（Gough Whitlam）促成澳中建交的歷史，期間接受媒體採訪。

澳洲政府近期加強中國投資審查，已阻止一些中國企業對關鍵礦產的投資。路透社引述企業高管透露，堪培拉對可再生能源和關鍵基礎設施的安全審查也已加強。

澳洲總理阿爾巴尼斯7月16日在訪華期間，與未婚妻登上長城（AAP/Lukas Coch via REUTERS）

中國李強星期二（15日）晚在北京人民大會堂，同阿爾巴尼斯共同出席第八屆中澳工商界首席執行官圓桌會。新華社引述李強會上表示，希望澳洲公平對待赴澳中國企業，妥善解決企業在市場準入、投資審查等方面遇到的問題。

阿爾巴尼斯星期三在長城上否認澳洲基本已對中國企業關上大門的質疑聲。他說：「不，當涉及外國投資時，我們採取的是個案處理。這不是基於任何一個國家，而是基於對國家利益的客觀評估。」

中國國家主席習近平星期二上午在北京人民大會堂會見阿爾巴尼斯，是兩人時隔一年半以後再會。阿爾巴尼斯當天下午也與中國全國人大常委會委員長趙樂際會見，並與總理李強舉行第10輪中澳總理年度會晤。

阿爾巴尼斯星期三透露，他與習近平舉行會晤並共進午餐，度過了兩個多小時；他與李強也舉行了超過兩個小時的會談。

中國國家主席習近平2025年7月15日在北京會見澳洲總理阿爾巴尼斯（China Daily via REUTERS）

他說：「我昨天開了大約八個小時的會。這是非常長的會議，但它也體現了雙方的尊重。習近平主席不僅舉行了會談，還邀請了喬迪（阿爾巴尼斯的未婚妻）參加午餐會，這表明了對澳洲、對我們國家的尊重。」

阿爾巴尼斯指出，互動與正式會議同樣重要，「有機會坐下來共進晚餐，討論個人問題，討論那些不一定與政治密切相關的事情，這非常重要，是外交的一部份」。

他表示，澳工黨政府不通過擴音器大聲喊叫，「我們進行外交活動。這符合澳洲的利益。」

阿爾巴尼斯並再次強調，與中國的積極關係符合澳洲國家利益，「對於存在分歧的地方，我們應坦誠討論，但不應由分歧定義我們的關係，這對於未來至關重要」。

新華社引述阿爾巴尼斯星期二在與習近平的會見中表示，澳洲堅持「一個中國」政策，不支持「台獨」。

當被問到是否認同北京的說法時，阿爾巴尼斯回應說：「澳洲長期以來一直堅持跨黨派立場，支持『一個中國』政策。這是我們的立場。這一立場在澳洲歷屆政府中長期存在，至今仍是澳洲的兩黨共識。」

對於是否在會談中明確表示反對「台獨」，阿爾巴尼斯則說：「我尚未看到這份中文通報。我們所做的是繼續支持『一個中國』政策。我們支持現狀。這意味着我們不支持任何單方面涉及台灣的行動。這是我們長期以來的立場。這方面沒有變化。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

