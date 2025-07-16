烏克蘭內閣改組　總理什梅加爾辭職　第一副總理將接任

與俄羅斯對戰之際，烏克蘭政府內閣展開改組。烏總理什梅加爾（Denys Shmyhal）7月15日在社交平台Telegram上宣布，已向最高拉達（議會）提交辭呈。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在前一天的14日，已提名第一副總理、經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）為新總理，什梅加爾將改任國防部長。



▼澤連斯基：已提名斯維里登科為新總理

澤連斯基周一在社交平台X（舊稱Twitter）表示，已提名讓斯維里登科帶領政府，並已經與她討論未來6個月的優先事務。澤連斯基還表示，自2020年3月起就職的什梅加爾預計將獲任命為新防長。

路透社引述多名烏克蘭議員表示，議會將於周四對新政府部長提名舉行確認投票。

這次改組是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來規模最大的一次，目前俄羅斯軍隊繼續向烏克蘭東部推進，一切快速停火協議的希望都很渺茫。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）已經辭職。（Reuters）

儘管當地企業已經適應了戰爭現狀，而基輔的西方盟友提供了數十億美元的外援以幫助維持宏觀經濟穩定，但烏克蘭的經濟規模仍然比戰前要小。

由於外援即將減少，烏克蘭明年將面臨一項艱鉅的任務：彌補不斷膨脹的預算赤字。烏克蘭官員曾表示，到2026年，烏克蘭將需要約400億美元（約3140億港元）的外部融資。