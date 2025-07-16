路透社：普京無懼特朗普施壓　擬繼續出兵烏克蘭並擴大領土

雖然美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告，若俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）未能於50天內與烏克蘭達成和平協議，俄羅斯商品將被加徵100%關稅。不過，路透社7月15日引述3位接近克里姆林宮的消息人士稱，普京打算繼續在烏克蘭作戰，直到西方國家接受其提出的條件。此外，隨着俄羅斯軍隊的推進，普京或要求獲得更多烏克蘭領土。



圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

普京認為俄經濟和軍事實力足以抵禦額外制裁

消息人士稱，普京相信，俄羅斯的經濟和軍事實力足以抵禦西方的任何額外制裁。他不會在西方的壓力下停止戰爭，並相信俄羅斯已經承受著西方最嚴厲制裁，能夠進一步承受經濟困境，包括美國威脅對購買俄羅斯石油的國家進行「二級制裁」。

報道指出，儘管特朗普與普京多次通話，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）也訪問了俄羅斯，但普京認為包括美國在內，沒有國家認真與他討論和平細節，所以他對烏克蘭的行動會繼續下去，直到得到他想要的東西。

消息人士補充，普京重視與特朗普的關係，並與威特科夫進行了良好的對話，但俄羅斯的利益高於一切。

2025年6月3日，在俄羅斯進攻烏克蘭控制的頓內茨克地區（Donetsk）時，烏軍士兵向俄軍發射多管火箭導彈。（Reuters）

條件包括北約不東擴 俄在戰場佔上風

報道指出，普京的和平條件包括：北約（NATO）不東擴的具有約束力承諾；烏克蘭保持中立並限制其軍隊；保護居住在烏克蘭的俄語使用者；以及接受俄羅斯的領土擴張。此外，他願意與大國討論一項針對烏克蘭的安全保障方案，但目前不清楚具體內容。

根據開源衝突情報地圖「DeepStateMap」的數據，俄羅斯已經控制著烏克蘭近五分之一的領土，在過去3個月中已推進約1,415平方公里。

消息人士稱，俄羅斯在戰場佔上風，且在砲彈等關鍵彈藥的產量超過北約。普京料會繼續戰鬥，直到烏克蘭的防禦崩潰，並擴大其領土野心，將更多烏克蘭領土納入其中。