Nvidia黃仁勳：很想買小米汽車　初識雷軍已看出他將取非凡成功

中國內地媒體《每日經濟新聞》7月16日報道，英偉達（Nvidia）創辦人、行政總裁黃仁勳在北京見傳媒時，他表示自己很想買一輛中國小米汽車，讚揚其科技含量很高。黃仁勳更指出自己認識小米創始人雷軍的第一天起，已看得出他一定會取得非凡成功。



黃仁勳對記者表示，自己近日見到雷軍，對方向他展示小米的新電動車。他誇讚新車科技含量「全球最佳」。當被問道會否購買該汽車時，黃仁勳答道：「我很想買！」

他繼續表示，英偉達在很多方面都與小米有着緊密合作，「小米是一個很棒的合作夥伴。我認識小米的時候，雷軍還很年輕。那時候我也更年輕些，但他確實更年輕。從第一天起，我就看得出來，他將來一定會取得非凡的成功。」

他坦言，如今雷軍已經打造出一家非常出色的公司：「這家公司堪稱一個奇蹟，從令人驚歎的智能手機，到性能卓越的汽車，以及介於兩者之間的各類產品，它都能製造出來。很難想像，一家公司能打造出這麼多優秀的產品，這一點確實凸顯雷軍的特別。」