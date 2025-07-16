向部份共和黨人展示解僱鮑威爾信件草稿？ 據報特朗普獲積極回應
撰文：洪怡霖
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美媒周三（16日）引述消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與眾議院共和黨人會面時展示解僱美國聯儲局（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）的信函草稿並徵求他們意見。路透社其後引述消息指，特朗普對此事持開放態度，他詢問部份共和黨人意見後獲得積極回應。
根據路透社，當被問及是否會解僱鮑威爾，特朗普稱，他一直以來行動得太慢，但目前未有解僱計劃，「我們會在8個月內作出改變」，考慮讓白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）擔任美國聯儲局的職位。
根據《紐約時報》，兩名知情人士透露，在與約十幾名眾議院共和黨人會面時，特朗普展示解僱鮑威爾的信函草稿，並詢問他們是否應該這麼做，特朗普表示他很可能會這麼做。
報道指，特朗普是否真的會試圖解僱鮑威爾還有待觀察，特朗普政府中的一些人警告稱，此舉可能會帶來災難性的後果，其影響將比特朗普預期的更為廣泛。
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