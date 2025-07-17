哈梅內伊：伊朗有能力對美國等實施更沉重打擊

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）周三（16日）表示，伊朗有能力對美國等方面實施更沉重的打擊。



根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社，哈梅內伊16日在會見司法部門官員時發表講話說，伊朗對美國襲擊的反擊是極其精準的打擊，「目標是美國在地區內極其敏感的核心設施」。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）周三（16日）表示，伊朗有能力對美國等方面實施更沉重的打擊。（Reuters）

哈梅內伊說：「伊朗還能對美國及其他方面實施比這更沉重的打擊。」

他表示，伊朗從過去到現在都不歡迎戰爭，但不論何時，面對敵人進攻，其反擊都將是堅決有力的。他說，「以色列意識到自己無法應對伊朗」，若它有能力自衛，便不會向美國求助。他強調，有必要對以色列在近期戰爭中所犯「罪行」追究法律責任。

以色列6月13日凌晨對伊朗實施大規模空襲後，以伊互相發動多輪襲擊。美國於美東時間6月21日空襲伊朗三處核設施，伊朗於6月23日向美國駐卡塔爾的烏代德空軍基地發起導彈襲擊。6月24日，根據美方宣布的時間表，以伊停火。