外媒：伊朗總統上月遭以軍企圖暗殺　開會地點遭空襲腿部輕傷

繼伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）日前指控以色列曾企圖暗殺後，半島電視台7月13日報道，據伊朗官員消息稱，伊朗最高國家安全委員會6月15日在德黑蘭舉行會議時遭到以色列空襲，佩澤希齊揚受輕傷。該名官員稱，以軍並企圖暗殺3個政府部門的首腦，目的是令伊朗政府倒台。



2024年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來高峰會」(Summit of the Future）上發表講話。（Reuters）

半島電視台引述該官員稱，以色列將為這次圖謀而付出代價。 據指出，該次空襲在6月15日中午前不久發生，該場會議由政府行政、立法和司法部門的負責人，以及其他高級官員出席。

半官方的伊朗法爾斯通訊社也報道，暗殺在以色列與伊朗12天衝突期間發生，會議當時在德黑蘭西部一處政府大樓的底層舉行，襲擊發生時，大樓的出入口遭到6枚導彈襲擊，以封鎖逃生路線並切斷空氣流通。

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正就可能存在間諜調查

爆炸發生後，大樓電力中斷，官員設法透過預先指定的緊急出口逃生，其中包括總統佩澤希齊揚，據指他在撤離時腿部受了輕傷。該通訊社稱，鑑於敵人掌握的情報的準確性，伊朗當局正對可能存在間諜展開調查。