伊朗與俄羅斯外長擬在天津會晤　商核問題和中東局勢

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）預定7月15日於天津出席上海合作組織成員國外長理事會會議，根據伊朗官方通訊社報道，他期間料分別與中國外交部長王毅，以及與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。



阿拉格齊已於14日離開德黑蘭，伊朗外交部發言人表示，阿拉格齊將與拉夫羅夫討論雙邊關係、中東局勢和核問題。阿拉格齊與拉夫羅夫上周在巴西出席金磚國家（BRICS）峰會期間也曾會面，就地區、國際和雙邊關係等議題溝通。克里姆林宮上月曾表示，願意接受伊朗的濃縮鈾。

圖為2025年7月13日，中國外交部長王毅在北京與俄羅斯外交部長拉夫羅（Sergei Lavrov）會面。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ）

王毅已於13日與拉夫羅夫會面，指中俄關係是當今世界最穩定、最成熟、最富有戰略價值的一組大國關係，兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。當前的重點是共同籌備好下階段高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動蕩變革世界帶來的挑戰。