以軍襲敘利亞 聯合國秘書長譴責 魯比奧：各方就結束衝突達一致
撰文：劉耀洋
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以色列國防軍7月16日對空襲敘利亞首都大馬士革，目標包括當地的敘利亞總參謀部指揮大樓，和總統府附近的另一個目標。對此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責以色列對敘利亞的空襲；美國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日則指，敘利亞衝突各方已就結束衝突達成一致。
綜合外媒報道，聯合國秘書長發言人在一份聲明中表示，古特雷斯堅決譴責一切針對平民的暴力行為，包括任意殺戮、煽動教派矛盾及進一步剝奪敘利亞人民實現和平與和解機會的行為。
發言人指，古特雷斯再次呼籲有關方立即緩和暴力局勢，採取緊急措施令局勢降溫，確保人道援助准入。聯合國安理會將於當地時間14日召開緊急會議，商討敘利亞局勢。
另外，魯比奧13日在社交媒體X上表示，美國已經與敘利亞衝突各方接觸，並就結束衝突的具體措施達成一致，期待各方履行已作出的承諾。
對於以方聲稱施襲目的是保護德魯茲（Druze）少數派免受敘利亞軍方傷害，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）17日回應指，保護德魯茲公民及其權利是該國的首要任務。
沙拉強調，敘利亞並不懼怕戰爭，他們一生都在應對挑戰、保衛敘利亞人民，並將其利益置於混亂和破壞之上。
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