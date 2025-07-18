英國實現「三親」試管嬰技術　已誕下8嬰　避免致命遺傳病

英媒7月17日報道，英國紐卡素（Newcastle）的醫生稱已有8名嬰兒透過結合3人基因的技術出生，即結合父母及卵子捐贈者基因的試管嬰兒，避免患上無法治癒的線粒體疾病（mitochondrial disease）。這類疾病通常由母親遺傳給孩子，可能導致身體殘疾甚至死亡。



《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表的兩篇報告指出，共有22個家庭在紐卡索生殖醫學中心接受這項療程，其中7對父母已生下8個健康嬰兒。

示意圖：英國成功實現「三親」試管嬰技術。（Getty Images）

手術過程包括父母的受精卵胚胎和一枚捐贈的卵子，先分離胚胎和卵子各自細胞核中的遺傳物質。並將前者遺傳物質植入後者卵子中，再誕下健康嬰兒。這樣嬰兒既擁有父母的大部分DNA、又有來自第三女性的健康線粒體。嬰兒基因中第三人的遺傳物質約佔0.1%。

嬰兒的線粒體均來自母親卵子，由於卵子中線粒體DNA可能變異，會導致新生兒患上無法治癒甚至致命的遺傳病。

2020年10月6日，英國紐卡素大學（Newcastle University）全景。（Reuters）

大約每5000名嬰兒中就有1名患有粒線體疾病。紐卡素的研究團隊預計，每年需要20到30名嬰兒透過「三親」生育技術出生。

英國2015年允許「三親」生育手術。 2017年，生育監管機構向英國紐卡素大學的一家生育診所頒發第一張許可證。