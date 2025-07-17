長和賣碼頭｜美媒：中遠海運洽談入股參與　若未成事中方將阻交易

長和（0001）擬向美國貝萊德（BlackRock）牽頭的BlackRock-TiL財團出售中國以外港口資產，涉及全球23國的43個港口，包括在巴拿馬的港口，但事件爆出政治風波。美媒7月17日引述知情人士指，中方正推動中遠海運（Cosco）入股貝萊德牽頭的財團，若未能參與，中國將阻止這項出售碼頭的交易。



中遠海運屬中國央企，據知情人士向《華爾街日報》指，中方正推動中遠海運成為與貝萊德和貨櫃船營運商地中海航運公司（Mediterranean Shipping Co.）的平等合作夥伴與股東。

報道指，貝萊德、地中海航運以及長和都對中遠海運入股持開放態度。但報道也談到，任何把巴拿馬港口股份交給中國企業的交易，都可能引起美國總統特朗普（Donald Trump）的不悅。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

據知情人士指，各方不太可能在7月27日前達成協議，因貝萊德、地中海航運及長和之間此前設立的排他談判期為至7月27日到期。

這次風波始於李嘉誠旗下長和集團3月初宣布，預計在4月2日與貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團簽訂協議，出售包括巴拿馬港口業務等分布在23個國家的43個海外碼頭業務，引發爭議，關注點落在巴拿馬港口的控制權問題。

中國官媒、央視旗下自媒體「玉淵潭天」3月29日發帖，批評長和向貝萊德財團出售巴拿馬運河港口，「等同於向對手遞刀」。事件發酵後，3月底有本地傳媒引述消息指，長和4月初不會簽署任何協議，之後中國國家市場監督管理總局反壟斷二司表示，將對長和與貝萊德即將簽署的巴拿馬港口交易協議依法進行審查。

《華爾街日報》4月11日則引述消息人士報道，中國政府已經與內地及香港的一些億萬富豪、以及國企接洽，詢問是否有興趣收購相關港口。