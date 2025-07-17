美牙醫出軌後愛上小三　用山埃毒殺妻子　策劃殺警被控一級謀殺

綜合美媒報道，一名47歲牙醫格力（James Craig）因為財務問題和婚外情，於2023年在蛋白奶昔中落毒毒死妻子安琪拉（Angela Craig）。在格力被捕入獄後，他竟然還在獄中企圖買兇殺死負責調查他殺妻案的警察。格力7月15日（週二）出席聆訊，他面臨一級謀殺的指控。



據報道，檢控官Ryan Brackley表示，證據表明，47歲的格力於2023年3月用砒霜（Arsenic，又稱砷）、山埃（Cyanide）和四氫唑啉（Tetrahydrozoline，一種常用於眼藥水的藥物）的混合物毒死他的妻子安琪拉。檢方稱，安琪拉中毒住院後，格力在藥丸中混入山埃，並確保她服下，最終導致她死亡。

Brackley強調：「他（格力）走進那個房間不是為了救安琪拉，他走如那個房間是為了謀殺她，故意用致命劑量的山埃了結她的生命。」

報道指，這宗謀殺案開庭陳詞在15日（週二）舉行，安琪拉於2023年3月18日去世。在她去世前的10日內，她曾三次因中毒入院接受治療。她當時43歲，兩夫婦育有六個孩子。兩人已結婚23年。

綜合美媒報道，一名47歲牙醫格力（James Craig）因為財務問題和婚外情，於2023年在蛋白奶昔中落山埃毒死妻子安琪拉（Angela Craig）。在格力被捕入獄後，他竟然還在獄中企圖買兇殺死負責調查他殺妻案的警察。格力7月15日（週二）出席聆訊，他面臨一級謀殺的指控。圖為格力、安琪拉和6名子女的合照。（網絡圖片）

驗屍官當時裁定，安琪拉的死因是急性山埃和四氫唑啉中毒，砒霜中毒亦被列為死因之一。

檢控官同時指控格力密謀殺害其他四人，其中包括調查妻子被殺案的首席調查探員。

檢控官宣稱，格力在妻子首次入院前就開始計劃謀殺其妻子。

據報道，格力於2023年2月27日，在其牙科診所的電腦上創建了一個新的電子郵件帳戶。誓詞稱，他當日使用該帳戶在亞馬遜上搜尋包括「多少克純砒霜可致人死亡」和「五種不會被發現任何謀殺跡象且無法檢測的毒藥」等關鍵字後，在網上訂購了砒霜。送貨確認資料顯示，砒霜已於3月4日送達格力家。

根據誓詞，兩日后，安琪拉因頭暈、目光無法聚焦和身體反應遲鈍而入院。她於當日出院。

根據夫婦兩人之間的短訊顯示，安琪拉告訴丈夫，她當日早上只喝了蛋白奶昔。當丈夫問起時，安琪拉發短信指：「我感覺被下藥了。」

安琪拉其後於3月9日、14日再次入院，入院前似乎亦喝了一杯蛋白奶昔。

3月13日，在安琪拉第二次住院期間，調查人員表示一份網路上訂購的氰化鉀（potassium cyanide）被送到格力的牙科診所。證詞稱，格力告訴他下單的公司，他需要這批藥來進行一項複雜的外科手術，但他告訴一位辦公室經理，他將收到一份私人包裹，並告誡對方不要打開包裹。

文件顯示，辦公室經理告訴調查人員，包裹被另一名員工無意中打開，她在重新封箱前看到了一張貼有「氰化鉀」的單據。

綜合美媒報道，一名47歲牙醫格力（James Craig）因為財務問題和婚外情，於2023年在蛋白奶昔中落山埃毒死妻子安琪拉（Angela Craig）。在格力被捕入獄後，他竟然還在獄中企圖買兇殺死負責調查他殺妻案的警察。格力7月15日出席聆訊，他面臨一級謀殺的指控。圖為格力的情婦凱恩（Karin Cain，右）。（FB@Karin Forsman Cain）

調查人員同時發現格力和情婦凱恩（Karin Cain）之間「露骨」（sexually explicit）的電子郵件往來；在安琪拉住院期間，凱恩有從德州前往科羅拉多州探望格力。

格力據報曾向凱恩表示：「儘管我們只相識3天，但我已深深地愛上妳」。格力與凱恩是在 2月22日的一場會議上認識。

按照檢控官的證詞，3月15日，安琪拉最後一次入院。入院約三小時後，她癲癇發作，病情迅速惡化，原因不明，最後被送入重症監護室。三天后，她被宣布死亡。