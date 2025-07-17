新加坡李顯龍：全球經貿框架或邁入「暫減美國」新局面

新加坡國務資政李顯龍認為，在美國的「解放日」後，全球可能邁入一個「全世界暫時減一」的新局面——整體經貿框架不變，美國則暫時遊離在外。



但他指出，美國仍須要與全世界做生意。這意味着也許在某個時候，美國會以更加開放和具有建設性的方式重新參與國際貿易。但李資政提醒，這只是他設想的最好情況，不一定會發生。

李資政星期二（7月15日）出席新加坡經濟學會常年晚宴，在與經濟學會會長柯仲佑的一場對談中，針對美國4月2日向全世界上百個國家和地區宣佈對等關稅之舉，如何衝擊全球經濟，提出上述看法。

李資政認為，任何政府都可不照着經濟原則來做事，但經濟的法則不會消失，美國的做法，最終可能只是徒勞。

李顯龍（右）2025年7月15日出席新加坡經濟學會晚宴（FB@Lee Hsien Loong）

他說，美國決定對國際貿易採取一種更狹隘、雙邊、純屬交易性質的觀點，其他國家卻依然依循世界貿易組織的框架在運作。這個框架在許多方面並不完美，但允許成員之間保留相當廣泛和自由的貿易關係。

他認為，許多國家仍希望維持這一框架。「這是否可行，我們還須觀察。當世界上最大的經濟體之一採取截然不同的做法，它不僅退出而且不認同這個制度，這勢必會產生影響。」

李資政以自身在政府的經驗指出：「你可以不照着經濟原則來做事，但你不能否定它的存在。無論你遵守與否，經濟的法則都存在。世界就是這樣運轉的，這就是人類社會的運行方式。」

他說，任何政府都可對抗這些規律、走不同的路，但市場的力量會推動人們為了自己的利益以某種方式行事。「你以為目標達成了，結果又發生了別的事，最終可能只是白忙一場。」

以稅率較低自喜 是五十步笑百步

李資政認為，其他國家現階段可以做的，就是與理念相近的夥伴通過既有平台，例如《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），繼續加深和擴大合作，並與不同的新夥伴結盟。不論是拉丁美洲或非洲，李資政認為，都有值得探索的新機遇。

李資政也指出，美國不可能在總統特朗普任期結束後，就取消加徵的關稅。「在政治上這是不可能的。獲益於關稅的企業會抱怨說，前一任政府這麼做是為了保護我們，你為什麼要單方面放棄這個籌碼？」

李資政以美國前總統拜登為例說，拜登並沒有推翻特朗普第一任期對中國徵收的關稅。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）會面。（Reuters）

過去一周，特朗普向貿易夥伴發出一系列信函，說明定於8月1日生效的對等關稅。這些稅率與「解放日」宣佈的大體一致，但部分地區有所調整。

新加坡目前被徵收10％基準關稅，低於許多地方。李資政以「五十步笑百步」提醒，勿因此沾沾自喜。

「我們只能安慰自己，這已經算是最好的待遇了，希望至少能維持下去。如果我們用現實的角度來看，捫心自問，它會更糟嗎？當然可能更糟。但這有比以前好嗎？我倒是持懷疑態度。」

李資政也在晚宴上獲頒經濟學會榮譽會員，是學會自1956年成立以來，第七位獲此殊榮者。其他榮譽會員包括榮譽國務資政吳作棟、總統尚達曼，以及前副總理王瑞傑等。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

