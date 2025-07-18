美對華石墨關稅將飆至160%　Tesla抱怨：美石墨產業無法滿足需求

在美國總統特朗普的稅收藍圖中，電動汽車製造商又被澆了一盆冷水。美國《紐約時報》報道稱，當地時間7月17日，美國商務部決定，將對從中國進口的關鍵電池材料石墨加徵93.5%的反傾銷稅，理由是這些材料受到「不公平補貼」。



這波操作讓不少電動汽車製造商當場破防。彭博社指出，特斯拉（Tesla）及其主要電池供應商日本松下（Panasonic）等公司曾試圖阻止這一裁定，它們稱，美國本土石墨產業在質量與產能方面均無法滿足需求，因此供應鏈仍需依賴中國進口。

據報道，去年12月，美國活性陽極材料生產商聯盟向美聯邦機構遞交申請，要求調查中國公司是否違反了反傾銷法。該聯盟希望對中國石墨徵收高達920%的懲罰性關稅。

圖為中國山東一間石墨工廠內，攝於2024年9月（Getty）

今年5月，美國商務部國際貿易管理局網站還發布一份「對原產於中國的活性陽極材料（包括石墨、硅等材料）反補貼調查」的初步裁定公告，聲稱中國企業從補貼中獲利，兩家中國企業補貼率超過700%，其他中企補貼率為6.55%。

報道稱，美國石墨生產商是請求調查的請願方之一，他們要求調查中國的大規模政府補貼是否人為壓低了價格，讓他們更難參與競爭。而美國商務部的這一裁定，為後續加徵反補貼關稅鋪平了道路。

美國商務部指出，最新的決定將影響2023年價值3.471億美元的進口產品。反傾銷稅適用於純度至少為碳含量90%（按重量計）的陽極級石墨材料，可以是合成石墨、天然石墨或兩者的混合物。

疊加現有稅率後將達160%。

根據美國活性陽極材料生產商聯盟的計算，新關稅疊加現有稅率後，實際關稅將達到160%。

石墨是電動汽車電池的關鍵原料。特斯拉及其他汽車企業和供應商生產電池所用的精煉石墨幾乎全部由中國供應。

諮詢公司CRU集團電池材料部門負責人阿扎姆（Sam Adham）直言，該關稅將對電池製造商造成打擊。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

阿扎姆說，160%的關稅相當於普通電動汽車電池電芯每千瓦時增加7美元成本。「基本上會抹去韓國電池製造商一到兩個完整季度的利潤。」

彭博社稱，特斯拉及其主要電池供應商日本松下等企業曾竭力反對新關稅，它們稱之所以依賴中國石墨進口，是因為美國國內行業的發展尚不足以滿足車企對石墨的質量標準和數量需求。

中國生產全球大部分的石墨，美國59%的天然石墨和68%的人造石墨進口依賴中國。數據顯示，美國去年進口了近18萬噸石墨產品，其中約三分之二來自中國。

國際能源署在5月的一份報告中指出，中期來看，石墨仍將是各類鋰離子電池最常用的陽極材料，而硅預計要到2030年才會開始擠佔其市場份額。

松下表示，石墨在電池成本中的佔比不足8%。但電池是電動汽車中最昂貴的部件。若石墨成本翻倍，電池價格很容易增加1000美元甚至更多。

在美國商務部公布上述裁定後，特斯拉當日的股價跌幅一度達0.7%。而正在美國亞拉巴馬州建設石墨工廠的美國礦產資源公司Westwater Resources （WWR）的股價則暴漲15%。

2024年11月13日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在凱悅酒店與眾議院共和黨人會面時聆聽美國當選總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的演講。（Reuters）

WWR首席商務官雅各布斯（Jon Jacobs）表示，這項關稅裁定提供了加速美國本土石墨生產所需的政策確定性和市場信號。

雅各布斯稱，該公司已與Jeep母公司Stellantis集團和韓國SK集團旗下電池製造商SK On達成協議，其工廠一期項目明年投產後將具備1.25萬噸產能，計劃到2028年將年產能擴大至5萬噸。

《紐約時報》報道稱，本周，松下在美國堪薩斯州德索托的新工廠將開始生產電池電芯。該工廠是松下在堪薩斯州（Kansas）建立第二座電動汽車電池工廠，預計將創造多達4000個新的就業機會。LG則在美國田納西州等多地生產電池。

報道指出，這些企業均在聯邦政府的資金支持下在美國投資製造業，而共和黨人一直試圖取消這類資金支持。

據報道，雖然美國商務部的決定為初步裁定，但企業仍需‌立即預繳關稅。

最終裁定預計將於12月5日前宣佈。若最終裁定推翻初步結論，企業已繳納的關稅將予以退還。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

