美國可樂獨愛「玉米糖漿」？背後原因竟牽涉蘇聯和關稅｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump ）7月16日稱，已說服可口可樂公司（Coca-cola）在美國生產的可樂中回歸「真正的蔗糖」（real cane sugar）。該公司並未證實該說法，美國的可樂中目前添加的是高果糖玉米糖漿（HFSC），被質疑比蔗糖更不健康、風味更弱。而在美國以外的國家中，如墨西哥生產的可口可樂都添加蔗糖。本文將分析美國可樂巨頭為何偏愛HFSC。



何為高果糖玉米糖漿？

HFSC是一種高度加工的甜味劑。美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）運動長期批評說：「這是一個會讓你肥胖並患上糖尿病的配方。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月16日稱，已說服可口可樂公司（Coca-cola）在美國生產的可樂中改用「真正的蔗糖」，並稱「這就是更好！」。(x圖片)

美國健康資訊網站Healthline於2023年12月曾指出，這種甜味劑和一般食用糖對健康的影響類似，凡是過量食用均有害。

HFCS的原料是玉米，其產地位於美國中西部農業州，例如伊利諾伊州、艾奧瓦州和內布拉斯加州，這些州的農業縣在2024年總統大選中大多投票支持特朗普。

1970年代稱霸甜味劑市場

早在1984年以前，美國生產的可口可樂也曾經是使用蔗糖。由於當時美國政府對進口糖實施配額和關稅，糖價上漲導致該甜味劑最終較傳統食糖更廉價。

據《紐約時報》1984年報道，美國可口可樂和百事可樂（Pepsico）同年宣布，將大幅增加其國內生產的可樂中HFSC的含量，以取代蔗糖。

2015年艾奧瓦州州博覽會會展示玉米的場景。艾奧瓦州州博覽會是美國歷史最悠久和最大型的農業與工業博覽會之一，每年吸引過百萬人到訪。（Getty）

艾奧瓦州玉米委員會負責人當時表示，HFSC已佔據美國甜味劑市場的50%左右，排名前20位的汽水中有18種使用了HFSC。

有分析師稱，這凸顯了汽水產業長期以來對HFCS的偏好，以及糖業市場的萎縮。

背後原因還涉及蘇聯？

美國農業部經濟研究局（USDA）網站數據顯示，蘇聯1970年代初在全球大量進口糧食，令美國意外大量出售穀物，引發玉米價格暴漲。為了平息價格，美國政府推出玉米價格補貼，導致農民大規模種植，卻又再令玉米價格大跌。

美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（ADM）標誌。（Getty Images）

美國雜誌《瓊斯母親》（Mother Jones）一篇文章指出，美國玉米加工巨頭，阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（ADM）1974年起生產了大量HFSC。巧合的是，該公司行政總裁Dwayne Andreas的盟友列根（Ronald Reagan），1981年當選總統後，即簽署法令對進口糖設定高額配額關稅，令國內蔗糖價格大漲。HFCS從此成為比蔗糖成本更低的甜味劑。