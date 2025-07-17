美國可樂獨愛「玉米糖漿」？背後原因竟牽涉蘇聯和關稅｜新聞背後
美國總統特朗普（Donald Trump ）7月16日稱，已說服可口可樂公司（Coca-cola）在美國生產的可樂中回歸「真正的蔗糖」（real cane sugar）。該公司並未證實該說法，美國的可樂中目前添加的是高果糖玉米糖漿（HFSC），被質疑比蔗糖更不健康、風味更弱。而在美國以外的國家中，如墨西哥生產的可口可樂都添加蔗糖。本文將分析美國可樂巨頭為何偏愛HFSC。
何為高果糖玉米糖漿？
HFSC是一種高度加工的甜味劑。美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）運動長期批評說：「這是一個會讓你肥胖並患上糖尿病的配方。」
美國健康資訊網站Healthline於2023年12月曾指出，這種甜味劑和一般食用糖對健康的影響類似，凡是過量食用均有害。
HFCS的原料是玉米，其產地位於美國中西部農業州，例如伊利諾伊州、艾奧瓦州和內布拉斯加州，這些州的農業縣在2024年總統大選中大多投票支持特朗普。
1970年代稱霸甜味劑市場
早在1984年以前，美國生產的可口可樂也曾經是使用蔗糖。由於當時美國政府對進口糖實施配額和關稅，糖價上漲導致該甜味劑最終較傳統食糖更廉價。
據《紐約時報》1984年報道，美國可口可樂和百事可樂（Pepsico）同年宣布，將大幅增加其國內生產的可樂中HFSC的含量，以取代蔗糖。
艾奧瓦州玉米委員會負責人當時表示，HFSC已佔據美國甜味劑市場的50%左右，排名前20位的汽水中有18種使用了HFSC。
有分析師稱，這凸顯了汽水產業長期以來對HFCS的偏好，以及糖業市場的萎縮。
背後原因還涉及蘇聯？
美國農業部經濟研究局（USDA）網站數據顯示，蘇聯1970年代初在全球大量進口糧食，令美國意外大量出售穀物，引發玉米價格暴漲。為了平息價格，美國政府推出玉米價格補貼，導致農民大規模種植，卻又再令玉米價格大跌。
美國雜誌《瓊斯母親》（Mother Jones）一篇文章指出，美國玉米加工巨頭，阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（ADM）1974年起生產了大量HFSC。巧合的是，該公司行政總裁Dwayne Andreas的盟友列根（Ronald Reagan），1981年當選總統後，即簽署法令對進口糖設定高額配額關稅，令國內蔗糖價格大漲。HFCS從此成為比蔗糖成本更低的甜味劑。