美國財長晤日本首相　石破茂促推進關稅談判　貝森特稱仍可達協議

美國財長貝森特（Scott Bessent）訪問日本，7月18日會晤日本首相石破茂，兩人會談約半小時，石破茂促對方大力推進關稅談判，貝森特則在會後稱美日仍有可能達成互利貿易協議。



貝森特這次是為出席大阪關西世博會的美國「國家日」活動而訪日，據共同社報道，他與破茂的會面在首相官邸舉行。共同社報道，根據日本政府相關人士透露，協助關稅談判的美國政府官員未有同行到訪，兩方並未就關稅深入探討。

石破茂會後向傳媒指，對於美國關稅措施，他要求「為達成符合雙方利益的共識，繼續大力展開磋商」，貝森特回應稱「一定能夠達成良好共識」。

貝森特則在會談後於社交網站發文稱，「達成好的協議，比倉促達成協議更重要，美國和日本之間達成互利貿易協議的可能性仍然存在。」

他又指期待未來能繼續舉行正式會談。

美國4月公布「對等關稅」計劃，擬對多個貿易夥伴加徵關稅，其中日本面臨24%關稅，此後兩國談判，但至7月初美方再公布對日本的新稅率，較4月時不減反增，升至25%，美國總統特朗普（Donald Trump）曾主張日方態度強硬，不願開放市場。